Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

«Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть, „как Тенякова“, и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — отметили в театре.