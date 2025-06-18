Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

Умерла народная артистка России Наталья Тенякова, сообщил МХТ имени Чехова. Актрисе было 80 лет.
«Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть, „как Тенякова“, и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — отметили в театре.
Наиболее известна Тенякова по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Среди других знаковых фильмов с ее участием ― «Али-Баба и сорок разбойников», «Зеленая карета», «Старшая сестра», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Гроза над Белой». Актриса также исполнила десятки театральных ролей в БДТ и МХТ имени Чехова.
Последними работами народной артистки в кино стали роли матери Базарова в «Отцах и детях» (2008) и Марии Кирилловны Обрезковой в фильме «Француз» (2019).
Тенякова ― вдова народного артиста Сергея Юрского, который был ее мужем в фильме «Любовь и голуби» и в жизни. Он умер в феврале 2019-го.