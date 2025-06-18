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В Нью-Йорке ресторатор отпустил 110-летнего лобстера в открытый океан

Фото: @petersclamhouse

Владелец нью-йоркского ресторана морепродуктов Бутч Ямали вернул лобстера по кличке Лоренцо в открытый океан. По оценкам специалистов, ракообразному около 110 лет, сообщает UPI.

Своим поступком Ямали решил отметить День отца и Национальный день лобстера.

«Некоторые лобстеры просто не живут так долго, а этот дожил. Мы подумали: а почему бы не отпраздновать День отца, отпустив Лоренцо? Он стал почти как питомец. Люди приходили, чтобы его увидеть, фотографировались с ним — он был настоящим символом заведения», ― поделился ресторатор.

Он рассказал, как лобстер попал в заведение: «Лоренцо как‑то незаметно проскользнул мимо всех и оказался в нашем аквариуме на годы».

«Помиловать» ракообразное пришли глава администрации муниципалитета Хемпстед Дон Клавин и законодатель округа Нассо Джон Ферретти.

Ямали признался, что ему будет не хватать Лоренцо. «Нам будет его не хватать, но, думаю, так лучше. Если бы он умер здесь, это было бы неправильно. У меня бы не хватило духу продать его», ― отметил ресторатор.

«Теперь он живет своей лучшей жизнью — карабкается к свободе и наслаждается соленым бризом (вместо масла)», — говорится в фейсбуке* заведения.

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