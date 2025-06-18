В Нью-Йорке ресторатор отпустил 110-летнего лобстера в открытый океан

«Некоторые лобстеры просто не живут так долго, а этот дожил. Мы подумали: а почему бы не отпраздновать День отца, отпустив Лоренцо? Он стал почти как питомец. Люди приходили, чтобы его увидеть, фотографировались с ним — он был настоящим символом заведения», ― поделился ресторатор.