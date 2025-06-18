«Шерлок Холмс» и «Гарри Поттер»: какие книги читают в России на английском языке

«Приключения Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла оказались самыми любимыми англоязычными книгами среди россиян. Об этом говорится в исследовании Skyeng и «Литрес», результатами которого сервисы поделились с «Афишей Daily».
На втором месте по популярности оказались серии о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Книги о юном волшебнике выбрали 27% опрошенных. Замыкают тройку повесть «Хоббит» и роман «Властелин колец» Дж.Р.Р.Толкина (14%). В топ книг также вошли «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (11%), «1984» Джорджа Оруэлла (9%) и «Великий Гэтсби» Ф.Скотта Фицджеральда (6%).
В «Литрес» отметили, что в стране растет интерес к чтению на английском языке. По данным сервиса, выручка от продажи книг на иностранных языках увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По словам нон-фикшн-редактора «Литрес» Елены Тарасовой, среди покупок все чаще встречается прикладная литература. В числе самых популярных — научные и учебные издания, такие как «The Structure of the Nucleon», «Statistics for Exercise Science and Health with Microsoft Office Excel», «Statistical Factor Analysis and Related Methods».