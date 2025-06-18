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Владелица дома Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» начала отгонять фанатов водой из шланга

Фото: Sony Pictures Television

Владелица дома Уолтера Уайта из культового сериала «Во все тяжкие» Джоанна Кинтана устала от потока туристов и начала отгонять их, поливая слишком навязчивых из садового шланга.

По словам девушки, ежедневно у ее дома останавливаются до 300 автомобилей, а многие поклонники пытаются воссоздать знаменитую сцену с «пиццей на крыше». Ранее она пыталась решить проблему, установив забор, но это не остановило поток фанатов. Поэтому в начале этого года Кинтана выставила дом на продажу.

«Мы устали. Мы уходим отсюда с одними воспоминаниями. Пора двигаться дальше», — заявила Кинтана. При этом она отметила, что была бы не против, если бы дом превратили в музей, гостиницу или другую фанатскую локацию: «Они хотят отель типа „постель и завтрак“, они хотят музей, они хотят иметь к нему доступ. Дерзайте».

Сериал «Во все тяжкие» выходил на телеканале АМС с 2008 по 2013 год. Он рассказал о двух мужчинах, которые начали заниматься изготовлением и продажей наркотиков. Шоу стало одним из самых успешных в истории телевидения и получило премию «Золотой глобус» как лучший драматический сериал в 2014 году.

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