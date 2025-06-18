Владелица дома Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» начала отгонять фанатов водой из шланга

«Мы устали. Мы уходим отсюда с одними воспоминаниями. Пора двигаться дальше», — заявила Кинтана. При этом она отметила, что была бы не против, если бы дом превратили в музей, гостиницу или другую фанатскую локацию: «Они хотят отель типа „постель и завтрак“, они хотят музей, они хотят иметь к нему доступ. Дерзайте».