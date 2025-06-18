Том Рис Харрис сыграет главную роль в фильме DC о Глиноликом

«После долгих и невероятно тщательных поисков мы наконец-то нашли нашего Глиноликого во вселенной DCU — это Том Рис Харрис. И Мэтт Ривз [режиссер „Бэтмена“], и я были потрясены его игрой и не можем дождаться, когда вы увидите этот фильм», — отметил он.