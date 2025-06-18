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Том Рис Харрис сыграет главную роль в фильме DC о Глиноликом

Фото: ITV Studios

Том Рис Харрис, известный по ролям в сериале «Под подозрением» и фильме «Джентльмены», исполнит главную роль в фильме DC Studios «Глиноликий». Об этом сообщил глава студии Джеймс Ганн.

«После долгих и невероятно тщательных поисков мы наконец-то нашли нашего Глиноликого во вселенной DCU — это Том Рис Харрис. И Мэтт Ривз [режиссер „Бэтмена“], и я были потрясены его игрой и не можем дождаться, когда вы увидите этот фильм», — отметил он.

Лента будет отличаться от привычных супергеройских историй. Это будет боди-хоррор, рассказывающий о неудачливом актере, который выпивает загадочное вещество в надежде продвинуть карьеру, но в результате превращается в существо из глины.

По атмосфере фильм сравнивают со «Смерть ей к лицу», но без комедийной части. Сценарий написал Майк Флэнаган («Падение дома Ашеров»), кресло режиссера занял Джеймс Уоткинс («Райское озеро»), а продюсером стал Мэтт Ривз.

Съемки начнутся осенью, а премьера запланирована на 11 сентября 2026 года. Проект станет частью обновленной киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна, который также готовит «Супермена» и «Супергерл».

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