Бруно Марс выступит на виртуальном фестивале Fortnite

Аэропорт Домодедово конфисковали в доход государства
Видео со львом в продуктовом магазине оказалось сгенерированным ИИ
Гленн Пауэлл снимется в новом фильме Рона Ховарда, автора «Игр разума» и «Нокдауна»
Том Круз получит почетный «Оскар»
«Все истории заканчиваются»: вышел трейлер финального сезона «Песочного человека»
В Китае компания начала штрафовать сотрудников за то, что те смотрятся в зеркало и перекусывают
У пары лебедей на Патриарших появилось потомство
В Москве запустят самый длинный трамвайный маршрут. Путь по нему займет более 2 часов
Умерла звезда фильма «Лило и Стич» Дэвид Хекили Кенуи Белл
Фестиваль Outline рассказал о программе. В ней более 160 артистов
Пудель начал работать спасателем на пляже в Испании
Forbes представил список самых богатых и влиятельных блогеров
«Самокат» и Okko запустили лимитированное «Киноженое»
Путин поддержал инициативу Михалкова взимать 5 млн рублей за прокат иностранного фильма
В июле россиянам потребуется виза для транзита через аэропорты Испании
Представитель Канье Уэста опроверг смену имени рэпера на Йе Йе
Гоша Рубчинский готовит совместные кроссовки с бельгийским брендом Bikkembergs
Копенгаген обогнал Вену в рейтинге самых удобных для жизни городов
Вышел новый тизер «М3ГАН 2.0» — хоррора о кукле-убийце
«Бежать некуда, прятаться негде»: вышел трейлер ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Axios: топ-менеджеры ИИ-компаний увольняются из‑за страха уничтожить человечество
В магазинах Китая начали продавать «наполненную мудростью» воду из озера Пекинского университета
Госдума приняла закон о защите русского языка. Бизнесу придется переводить вывески на русский
«Второе дыхание» отправит 4 тонны одежды людям в ПНИ
В летнем кинотеатре Okko состоялся премьерный показ драмеди «Что‑то положительное»
Джеймс Ганн: «Киноиндустрия умирает, потому что работает без сценариев. Это убило Marvel»
В Москве пройдет афтепати Пикника Афиши x Сбер
На карту «Тройка» теперь можно добавить личную фотографию

Бруно Марс выступит на виртуальном фестивале Fortnite

Фото: brunomars

Американский певец Бруно Марс станет хедлайнером музыкального виртуального фестиваля Fortnite Festival, который начнется 18 июня. Об этом сообщил Rolling Stone.

Цифровая копия артиста выйдет на главную сцену фестиваля в наряде из клипа «Die With a Smile» и шляпе Atetson, разработанной Астрид Гальегос. В игре можно будет послушать и исполнить треки музыканта, включая его хит «APT» с Розэ.

Игроки получат доступ к коллекционным предметам, вдохновленным творчеством Марса. Среди них будут наряды певца и гитара Last Reprise, напоминающая инструмент, на котором тот играл в клипе «Die With a Smile».

В прошлом в Fortnite Festival принимали участие другие звезды музыкальной индустрии, в том числе The Weeknd, Билли Айлиш, Леди Гага, Снуп Догг и Сабрина Карпентер. В 2025 году фестиваль пройдет в девятый раз.

Fortnite — бесплатная игра, в которую можно играть на Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X|S, Windows, macOS и Nintendo Switch 2.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами