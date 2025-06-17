Бруно Марс выступит на виртуальном фестивале Fortnite

Американский певец Бруно Марс станет хедлайнером музыкального виртуального фестиваля Fortnite Festival, который начнется 18 июня. Об этом сообщил Rolling Stone.
Цифровая копия артиста выйдет на главную сцену фестиваля в наряде из клипа «Die With a Smile» и шляпе Atetson, разработанной Астрид Гальегос. В игре можно будет послушать и исполнить треки музыканта, включая его хит «APT» с Розэ.
Игроки получат доступ к коллекционным предметам, вдохновленным творчеством Марса. Среди них будут наряды певца и гитара Last Reprise, напоминающая инструмент, на котором тот играл в клипе «Die With a Smile».
В прошлом в Fortnite Festival принимали участие другие звезды музыкальной индустрии, в том числе The Weeknd, Билли Айлиш, Леди Гага, Снуп Догг и Сабрина Карпентер. В 2025 году фестиваль пройдет в девятый раз.
Fortnite — бесплатная игра, в которую можно играть на Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X|S, Windows, macOS и Nintendo Switch 2.