Гленн Пауэлл снимется в новом фильме Рона Ховарда, автора «Игр разума» и «Нокдауна»

Американский актер Гленн Пауэлл, известный по фильмам «Скрытые фигуры» и «Топ Ган. Мэверик», снимется в новом проекте режиссера Рона Ховарда, автора «Игр разума» и «Нокдауна». Об этом сообщил Deadline.
У будущей картины пока нет названия. Известно, что она будет посвящена пожарным. В центре истории окажутся друзья детства, которые должны восстановить свои разрушенные отношения во время борьбы с пожарами, охватившими Техас.
Созданием ленты займутся сценаристка Кристина Ходсон, Imadine Entertainment, продакшн-компания Пауэлла Barnstorm и студия Amazon MGM. Ходсон станет также исполнительным продюсером проекта.
Ховард и Пауэлл станут продюсерами фильма наряду с Брайаном Грейзером, Джебом Броди и Дэном Коэном. Когда начнутся съемки картины и когда она выйдет на экраны, пока не ясно.