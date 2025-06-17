Том Круз получит почетный «Оскар»

Круза отметят за его вдохновляющий вклад в кино, театр и работу каскадеров. Партон отблагодарят за ее благотворительную деятельность и роли в культовых фильмах «С 9 до 5», «Стальные магнолии». Томас получит «Оскар» за исключительное мастерство, а Аллен — за новаторский подход к танцу в кино.