Том Круз получит почетный «Оскар»

Американский актер Том Круз, звезда франшиз «Миссия невыполнима» и «Топ Ган», получит почетную награду «Оскар» за вклад в кинематограф. Об этом сообщил Variety.
Премию знаменитому актеру вручат 16 ноября в бальном зале Ray Dolby в центре Ovation Hollywood в Лос-Анджелесе. В этот день там пройдет 16-я ежегодная церемония вручения Governors Awards.
Одновременно с Крузом почетный «Оскар» получат певица Долли Партон, хореограф и актриса Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас, работавший над фильмами «Король Ричард», «Скрытые фигуры», «Игры разума», «Марс атакует!».
«В этом году Governors Awards будет чествовать четырех легендарных людей, чьи выдающиеся карьеры и преданность нашему кинематографическому сообществу продолжают оказывать неизгладимое влияние», — сказала Джанет Янг, президент Американской киноакадемии.
Круза отметят за его вдохновляющий вклад в кино, театр и работу каскадеров. Партон отблагодарят за ее благотворительную деятельность и роли в культовых фильмах «С 9 до 5», «Стальные магнолии». Томас получит «Оскар» за исключительное мастерство, а Аллен — за новаторский подход к танцу в кино.
Аллен известна тем, что семь раз ставила хореографию для церемонии вручения «Оскаров» и участвовала в создании таких фильмов как «Забыть Париж», «Блюз джазмена» и «Батальон 6888».
На прошлой церемонии Governors Awards почетные награды получили Куинси Джонс, кастинг-директор Джульет Тейлор, режиссер Ричард Кертис, продюсеры Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи.