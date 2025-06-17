«Все истории заканчиваются»: вышел трейлер финального сезона «Песочного человека»

Аэропорт Домодедово конфисковали в доход государства
Том Круз получит почетный «Оскар»
В Китае компания начала штрафовать сотрудников за то, что те смотрятся в зеркало и перекусывают
У пары лебедей на Патриарших появилось потомство
В Москве запустят самый длинный трамвайный маршрут. Путь по нему займет более 2 часов
Умерла звезда фильма «Лило и Стич» Дэвид Хекили Кенуи Белл
Фестиваль Outline рассказал о программе. В ней более 160 артистов
Пудель начал работать спасателем на пляже в Испании
Forbes представил список самых богатых и влиятельных блогеров
«Самокат» и Okko запустили лимитированное «Киноженое»
Путин поддержал инициативу Михалкова взимать 5 млн рублей за прокат иностранного фильма
В ЮАР дикий лев пришел в продуктовый магазин и опустошил мясной отдел
В июле россиянам потребуется виза для транзита через аэропорты Испании
Представитель Канье Уэста опроверг смену имени рэпера на Йе Йе
Гоша Рубчинский готовит совместные кроссовки с бельгийским брендом Bikkembergs
Копенгаген обогнал Вену в рейтинге самых удобных для жизни городов
Вышел новый тизер «М3ГАН 2.0» — хоррора о кукле-убийце
«Бежать некуда, прятаться негде»: вышел трейлер ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Axios: топ-менеджеры ИИ-компаний увольняются из‑за страха уничтожить человечество
В магазинах Китая начали продавать «наполненную мудростью» воду из озера Пекинского университета
Госдума приняла закон о защите русского языка. Бизнесу придется переводить вывески на русский
«Второе дыхание» отправит 4 тонны одежды людям в ПНИ
В летнем кинотеатре Okko состоялся премьерный показ драмеди «Что‑то положительное»
Джеймс Ганн: «Киноиндустрия умирает, потому что работает без сценариев. Это убило Marvel»
В Москве пройдет афтепати Пикника Афиши x Сбер
На карту «Тройка» теперь можно добавить личную фотографию
В Москве и Петербурге проходит биеннале фильмов о психическом здоровье «Доку-mental»
Компания Mars арендовала склады в Новой Москве

«Все истории заканчиваются»: вышел трейлер финального сезона «Песочного человека»

Фото: Netflix

Netflix опубликовал трейлер второго и заключительного сезона сериала «Песочный человек» по произведениям Нила Геймана. Первые шесть серий нового сезона выйдут 6 июля, еще пять ― 24-го числа. Бонусный эпизод увидит свет 31 июля.

В трейлере показаны последствия воссоединения Морфея с его семьей. В одной из сцен Смерть произносит: «Все любят хорошие истории, но все истории когда‑нибудь заканчиваются».

Видео: Netflix/YouTube

Как отмечает Gizmodo, кадры из трейлера дают понять, что новый сезон охватит несколько классических историй из комиксов «Песочный человек». Среди них ― «Сказки в песках», «Сон в летнюю ночь» и «Песнь Орфея». Вероятно, это сделает сезон довольно насыщенным.

«После судьбоносной встречи с семьей Морфею предстоит принять одно невозможное решение за другим, чтобы спасти себя, свое королевство и мир бодрствующих от катастрофических последствий своих прошлых ошибок. Чтобы искупить вину, он должен столкнуться с друзьями и врагами, богами, монстрами и смертными. Но путь к прощению полон неожиданных поворотов, и настоящее искупление может стоить Морфею всего», — гласит синопсис.

Главную роль вновь исполнит Том Серридж. С ним на экране появятся Хауэлл-Бэптист, Мэйсон Александр Парк, Донна Престон, Эсмэ Крид-Майлз, Эдриан Лестер, Барри Слоун и другие. Сериал разработан Алланом Хайнбергом, который также выступает шоураннером и исполнительным продюсером проекта.

Netflix закрыл сериал после обвинений автора графических романов «Песочный человек» и исполнительного продюсера сериала Нила Геймана в сексуализированном насилии.

В 2024 году восемь бывших партнерш Геймана обвинили его в изнасилованиях, абьюзе и издевательствах. Одна из них, работавшая няней в доме писателя, рассказала, что он насиловал ее, заставлял есть рвоту, унижал и называл рабыней.

Комментируя слова девушек, Гейман отверг все обвинения и подчеркнул, что рассказанные истории не происходили или искажены и «не имеют никакого отношения к реальности».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами