«Все истории заканчиваются»: вышел трейлер финального сезона «Песочного человека»

Netflix опубликовал трейлер второго и заключительного сезона сериала «Песочный человек» по произведениям Нила Геймана. Первые шесть серий нового сезона выйдут 6 июля, еще пять ― 24-го числа. Бонусный эпизод увидит свет 31 июля.
В трейлере показаны последствия воссоединения Морфея с его семьей. В одной из сцен Смерть произносит: «Все любят хорошие истории, но все истории когда‑нибудь заканчиваются».
Как отмечает Gizmodo, кадры из трейлера дают понять, что новый сезон охватит несколько классических историй из комиксов «Песочный человек». Среди них ― «Сказки в песках», «Сон в летнюю ночь» и «Песнь Орфея». Вероятно, это сделает сезон довольно насыщенным.
«После судьбоносной встречи с семьей Морфею предстоит принять одно невозможное решение за другим, чтобы спасти себя, свое королевство и мир бодрствующих от катастрофических последствий своих прошлых ошибок. Чтобы искупить вину, он должен столкнуться с друзьями и врагами, богами, монстрами и смертными. Но путь к прощению полон неожиданных поворотов, и настоящее искупление может стоить Морфею всего», — гласит синопсис.
Главную роль вновь исполнит Том Серридж. С ним на экране появятся Хауэлл-Бэптист, Мэйсон Александр Парк, Донна Престон, Эсмэ Крид-Майлз, Эдриан Лестер, Барри Слоун и другие. Сериал разработан Алланом Хайнбергом, который также выступает шоураннером и исполнительным продюсером проекта.
Netflix закрыл сериал после обвинений автора графических романов «Песочный человек» и исполнительного продюсера сериала Нила Геймана в сексуализированном насилии.
В 2024 году восемь бывших партнерш Геймана обвинили его в изнасилованиях, абьюзе и издевательствах. Одна из них, работавшая няней в доме писателя, рассказала, что он насиловал ее, заставлял есть рвоту, унижал и называл рабыней.
Комментируя слова девушек, Гейман отверг все обвинения и подчеркнул, что рассказанные истории не происходили или искажены и «не имеют никакого отношения к реальности».