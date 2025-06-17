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В Китае компания начала штрафовать сотрудников за то, что те смотрятся в зеркало и перекусывают

Фото: lycs/Unsplash

В Китае мебельная компания Man Wah Holdings пообещала штрафовать сотрудников, если те перекусывают или смотрятся в зеркало в рабочее время. Об этом написала South China Morning Post.

Руководитель бизнеса потребовал, чтобы подчиненные отмечались на работе шесть раз за смену и обязательно работали сверхурочно. Нежелающим подчиниться работникам он предложил уволиться.

Столь строгие правила раскритиковали пользователи в сети. Они назвали требования предпринимателя странными и подходящими скорее для роботов, чем для людей.

Компания Man Wah Holdings существует на рынке с 1992 года и выпускает диваны, матрасы и панельную мебель. Она котируется на Гонконгской фондовой бирже и базируется в провинции Гуандун на юге Китая. В ней работают 27 тысяч человек.

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