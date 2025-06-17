У пары лебедей на Патриарших появилось потомство

Пара лебедей, которая живет на Патриарших прудах в Москве, наконец обзавелась потомством. Фотографию пополнения в пернатой семье опубликовал телеграм-канал «Патриаршие», который назвал случившееся чудом.
Самка уже не первый год откладывала яйца, но по каким‑то причинам потомство не появлялось. Сейчас же у пары вылупились сразу пять птенцов.
Местные жители просят не подкармливать птиц, поскольку лебеди в этом не нуждаются. В 2022 году после майских праздников лебедь Иван чуть не умер из‑за прикорма от отдыхающих.
Сейчас на пруду, где обитают пернатые, строят сцену для летних концертов «Остров». Она станет площадкой для фестиваля «Лето в Москве».