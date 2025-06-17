В Москве запустят самый длинный трамвайный маршрут. Путь по нему займет более 2 часов

В Москве появится новый трамвайный маршрут, он будет самым длинным в городе. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
Новая линия пройдет из Перово до станции метро «Университет», по проспекту Сахарова и соединит бульвары с площадью трех вокзалов. Путь на маршруте займет более 2 часов.
Транспортники считают, что линия, которую уже прозвали «супердиаметром», будет «крайне востребована». Она станет продолжением маршрута трамвая № 39, продлив его через Каланчевскую до Перово.
Другие маршруты Бульварной линии, предположительно, продлевать не станут. В одном из столичных трамвайных депо отметили, что ранее трамваи никогда не двигались по проспекту Сахарова.
В СМИ предполагают, что новый маршрут может оказаться популярным среди туристов. Они смогут посмотреть из окна трамвая на центр города и доехать на нем до Замоскворечья.