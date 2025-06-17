Умерла звезда фильма «Лило и Стич» Дэвид Хекили Кенуи Белл

Актер Дэвид Хекили Кенуи Белл, снявшийся в киноремейке «Лило и Стича» умер в возрасте 46 лет. Об этом в фейсбуке* сообщила его сестра Джалена Канани Белл. Причину смерти она не уточнила.
«С тяжелым сердцем сообщаю, что мой милый, щедрый, талантливый, смешной, умный и красивый младший брат Дэвид Х.К.Белл сегодня отправился к нашему небесному Отцу», — написала Джалена.
В полиции Гавайев сообщили, что проведут вскрытие для определения причин смерти. Там отметили, что подозрений в криминальном характере смерти нет.
Дэвид Хекили Кенуи Белл сыграл в «Лило и Стич» персонажа по прозвищу Большой Гавайский Парень, который комично роняет мороженое при виде инопланетного портала. Актер также исполнил роль Айзека в 4-й серии 5-го сезона «Гавайи 5.0» и Ману Салуни в 1-м сезоне «Частного детектива Магнума». Дэвид Х.К.Белл был членом Гильдии киноактеров США.
Помимо актерской карьеры Дэвид Хекили Кенуи Белл работал помощником начальника международного аэропорта Кона на острове Гавайи.
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