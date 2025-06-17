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Фестиваль Outline рассказал о программе. В ней более 160 артистов

Фото: Outline

Фестиваль Outline пройдет с 8 по 14 июля на берегу подмосковной Дубны. Он развернется на восьми сценах и представит гостям многочисленные арт-инсталляции, расположенные на площади в 40 гектаров, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Музыка из Германии, Франции и Италии

В лофт-клубе Neon выступит итальянский электропродюсер Teslasonic, Мик Уиллс из Штутгарта и парижанин Рон Морелли. Среди других артистов будут Settima Tacca, Electric Blue, Ильдар Иксанов, Discourse Synthetique, Geju.

Под стеклянным куполом медиасцены Stella можно будет увидеть Никиту Забелина с его программой «Ground», Burnt Friedman, Hubble и Torn Hawk. На сцене Dark выступит якутский коллектив Kuturar, на Woodz — Tania Vulcano.

Другие пространства займут Suciu, Gescu, An-i, Blackmoon77, Tripmastaz, Federico Molinari, Domenico Crisci, Tiago и Мануэль Котта. Хедлайнерами фестиваля станут Maayan Nidam и Denis Kaznacheev, одни из самых ярких представителей берлинской сцены.

На концертную сцену Sun выйдут «Казускома», «Источник», Mirèle, Найк Борзов, сирийский «продиджи» Omar Souleyman, Рушана и другие музыканты. Всего на фестивале выступят более 160 артистов и коллективов.

Арт-программа и спорт

Гостей Outline ждет аудиовизуальное шоу от Gan Jian и перформанс студии Shum. В арт-программу фестиваля включены также работы коллектива Tundra «Noda» и «Row» и еще десятки инсталляций, выбранных в рамках open call.

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Гости смогут посетить пространство для погружения в звук и рефлексии «Cascade» от испанского художника Марка Вилановы и увидеть театрализованные шествия, одно от режиссера Сергея Аполлонова, второе от Олега Глушкова.

На мероприятии будет и спортивная часть: на территории кемпинга «Маяк» откроются сап-станция и шатры Healing Space для занятий йогой и гимнастикой. В шатрах можно будет также записаться на массаж или встречу с остеопатом.

На речном берегу пройдут турниры по пляжному волейболу и шахматам. Кроме того, на велотрассе Дубна — Яхрома (ее протяженность составляет 56 километров!) можно будет поучаствовать в любительских заездах.

Помимо кемпинга «Маяк» на Outline будут открыты еще несколько. «Маяк» откроется 8 июля, за день до начала основаной программы. «Салют» и «Остров» начнут работать 9 июля, автокемпинг и глэмпинг — 10 июля.

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