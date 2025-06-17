Пудель начал работать спасателем на пляже в Испании

Пляжные спасатели в Испании обычно используют лабрадоров и ньюфаундлендов, поэтому пудель в спасательном жилете производит необычное впечатление на отдыхающих. По словам инструктора по работе с собаками Мигеля Санчеса-Меренсиано, он первым заходит в воду, чтобы помочь купальщику, попавшему в беду, но затем зовет Нило или других собак на помощь.