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Пудель начал работать спасателем на пляже в Испании

Фото: @msanchezmerencianogarcia

Белый пудель Нило присоединился к четырем лабрадорам в составе спасательного отряда собак на пляже Лас-Линдас недалеко от Малаги. Об этом пишет CNN.

Пляжные спасатели в Испании обычно используют лабрадоров и ньюфаундлендов, поэтому пудель в спасательном жилете производит необычное впечатление на отдыхающих. По словам инструктора по работе с собаками Мигеля Санчеса-Меренсиано, он первым заходит в воду, чтобы помочь купальщику, попавшему в беду, но затем зовет Нило или других собак на помощь.

Дрессировщик отметил, что пудели исторически использовались для спасения на воде, а также для охоты и поиска добычи на североевропейских озерах. Название «пудель» произошло от немецкого глагола «puddeln», что означает «плескаться», добавил мужчина.

Нило боялся громких звуков и толпы, поэтому его обучение приходилось проводить поэтапно. «Он перешел от вертикального и неправильного плавания к плаванию полностью горизонтальному, используя свой хвост как руль для поворота и движения», — пояснил инструктор

Недавно пес Саймон стал новым мэром-собакой Нью-Йорка. Бассет-хаунд Саймон принял присягу в качестве второго почетного мэра-собаки в Нью-Йорке. На церемонии «индогурации» он был одет в зимнее пальто и офисный галстук.

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