Forbes представил список самых богатых и влиятельных блогеров

Forbes опубликовал ежегодный список 50 самых высокооплачиваемых и влиятельных звезд соцсетей. Четвертый год подряд первое место в нем занял MrBeast, чей годовой доход издание оценило в 85 млн долларов, а число подписчиков ― в 634 млн.
За ним следует блогер, предприниматель и кинопродюсер Дхар Манн (доход ― 56 млн долларов, число подписчиков ― 137 млн), который смог организовать полноценную голливудскую студию. Замыкает тройку инфлюэнсер и профессиональный боксер Джейк Пол (50 млн долларов дохода, 79 млн подписчиков), чей бой против Майка Тайсона в ноябре вызвал огромный ажиотаж.
В рейтинг также вошли новые звезды тиктока: Аликс Эрл, Джейк Шейн и Нара Смит, ведущая подкаста «Call Her Daddy» Алекс Купер, ютуберша Ms. Rachel, танцовщица и певица Эддисон Рей, недавно выпустившая дебютный альбом «Addison», комики Druski и Adam W. Среди новичков — диджей и тиктокерша Xandra, юристка и эксперт по личным финансам Эрика Кулльберг, а также модель и инфлюэнсер Wisdom Kaye.
В этом году 50 креаторов из списка Forbes заработали в общей сложности почти 853 млн долларов — на 18,5% больше, чем в 2024 году. Одновременно выросло и число подписчиков: теперь на всех участников рейтинга подписаны более 3,37 млрд человек, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом.
При составлении списка Forbes учитывал три ключевых показателя: доход, предпринимательскую активность и влияние (количество и вовлеченность подписчиков).