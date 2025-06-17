Forbes представил список самых богатых и влиятельных блогеров

В этом году 50 креаторов из списка Forbes заработали в общей сложности почти 853 млн долларов — на 18,5% больше, чем в 2024 году. Одновременно выросло и число подписчиков: теперь на всех участников рейтинга подписаны более 3,37 млрд человек, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом.