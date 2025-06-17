Путин поддержал инициативу Михалкова взимать 5 млн рублей за прокат иностранного фильма

«Мои коллеги, кинематографисты, попросили меня обратиться к президенту с просьбой о квотировании американского кино. Это, в принципе, известная абсолютно практика, она есть и во Франции, она есть и в Китае», — сказал Михалков. Режиссер заявил, что в марте написал Владимиру Путину письмо, в котором предложил брать 5 млн рублей за рассмотрение заявки западных фильмов для проката в России, а также направлять 10% от сборов на поддержку российского кино.