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Путин поддержал инициативу Михалкова взимать 5 млн рублей за прокат иностранного фильма

Фото: Сергей Кредит/Агентство «Москва»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков предложил взимать 5 млн рублей за прокат иностранного фильма. Об этом сообщает ТАСС.

«Мои коллеги, кинематографисты, попросили меня обратиться к президенту с просьбой о квотировании американского кино. Это, в принципе, известная абсолютно практика, она есть и во Франции, она есть и в Китае», — сказал Михалков. Режиссер заявил, что в марте написал Владимиру Путину письмо, в котором предложил брать 5 млн рублей за рассмотрение заявки западных фильмов для проката в России, а также направлять 10% от сборов на поддержку российского кино.

Покупать права на показ зарубежных фильмов предлагается у «Газпром-Медиа Холдинга» и «Национальной Медиа Группы». По словам Михалкова, Путин инициативу поддержал, и сейчас ее рассматривают профильные ведомства. Он отметил, что это позволит защитить кинематограф от зарубежной кинопродукции, которая может вернуться на экраны России.

В марте 2022 года голливудские компании (Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount и Universal) приостановили работу на российском рынке. На момент ухода фильмы этих компаний составляли 80% российского рынка. Из 25 фильмов, снятых при поддержке Фонда кино и выпущенных в 2024 году, стали коммерчески успешными только 5. В 2022-м из 26 таких лент лишь 1 принесла прибыль создателям.

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