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В ЮАР дикий лев пришел в продуктовый магазин и опустошил мясной отдел

Фото: detpho/Unsplash

В Южной Африке дикий лев пришел в продуктовый магазин, расположенный внутри торгового центра, и опустошил мясной отдел. Об этом написал Republic World.

Хищник величественно прошел по залам, перекусил свежими стейками и окорочками — и жутко перепугал покупателей и сотрудников супермаркета. Его действия зафиксировали камеры наблюдения, расположенные в магазине.

Видео: ataquesferoz/TikTok

Кадры со львом распространились в сети и стали вирусными. На них сотрудники магазина в панике убегают подальше от животного. Сам хищник тем временем неторопливо обедает.

Перепуганные продавцы вызвали на место специалистов по охране дикой природы. Те усыпили льва на время и переместили его обратно в естественную среду обитания. К счастью, животное оказалось спокойным и неагрессивным.

По словам природозащитников, лев, вероятно, пришел из находящегося неподалеку заповедника. Он покинул свой привычный ареал, как считают ученые, из‑за голода или растерянности, вызванной расширением территорий, где обитают люди.

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