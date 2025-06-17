В ЮАР дикий лев пришел в продуктовый магазин и опустошил мясной отдел

В Южной Африке дикий лев пришел в продуктовый магазин, расположенный внутри торгового центра, и опустошил мясной отдел. Об этом написал Republic World.
Хищник величественно прошел по залам, перекусил свежими стейками и окорочками — и жутко перепугал покупателей и сотрудников супермаркета. Его действия зафиксировали камеры наблюдения, расположенные в магазине.
Кадры со львом распространились в сети и стали вирусными. На них сотрудники магазина в панике убегают подальше от животного. Сам хищник тем временем неторопливо обедает.
Перепуганные продавцы вызвали на место специалистов по охране дикой природы. Те усыпили льва на время и переместили его обратно в естественную среду обитания. К счастью, животное оказалось спокойным и неагрессивным.
По словам природозащитников, лев, вероятно, пришел из находящегося неподалеку заповедника. Он покинул свой привычный ареал, как считают ученые, из‑за голода или растерянности, вызванной расширением территорий, где обитают люди.