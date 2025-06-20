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«Афиша Daily» организует на Пикнике зону с бильярдными столами и мастер-класс по игре в пул

Фото: Максим Жидяев

«Афиша Daily» представит фирменную зону на Пикнике Афиши x Сбер в Москве. Она будет оформлена как большая сцена с логотипом издания и навесом. Ее центральным элементом станут два бильярдных стола. Наш партнер по фирменной зоне — бильярдный дом «Круглый шар».

Поиграть в пул в зоне Daily смогут все желающие. С 15.00 до 17.00 там проведет мастер-класс Даша Сиротина, восьмикратная чемпионка Европы по бильярду и мастер спорта России международного класса. Сиротина покажет основы техники по игре в пул и устроит матч, чтобы показать все на практике.

«Моя задача ― охватить максимально количество людей, рассказать им, как забивать шары, и успеть сыграть. Звучит невозможно, но я попробую. Для меня Пикник ― это праздник для огромного количества людей, а когда на таком празднике есть бильярд, у меня наворачиваются слезы!», ― поделилась бильярдистка.

И. о. главного редактора «Афиши Daily» Александра Садыкова тоже будет катать шары в Коломенском. «Бильярд снова в тренде, и мы подумали, что лучшим решением будет не просто рассказать о нем, но и распространить тренд на музыкальные фестивали. Летом фестивалей будет очень много, такая активность точно станет классным способом провести время между выступлениями любимых артистов, тем более в московских заведениях постоянная нехватка свободных столов. Редакция тоже примет участие в игре, так что до встречи в зоне Daily»», — прокомментировала она.

Автор текста про тренд на бильярд среди молодых россиян Шура Богачева тоже в деле: «Кажется, я знаю, где будут сконцентрированы все стильные усатые гости «Пикника». Да и мы с подругами обязательно посетим мастер-класс от чемпионки Даши: уже больше года оставляем половину зарплаты в московских бильярдках и смотрим мемные тиктоки про эту игру, но так и не научились закатывать простейшие шары. А после хорошей партии — побежим слэмиться на Dopeclvb».

Помимо бильярда на московском «Пикнике» будет много других интересных активностей. Подробнее — в карточках ниже.

В этом году Пикник Афиши x Сбер вновь пройдет сразу в двух столицах: 21 июня — в московском музее-заповеднике «Коломенское», а 9 августа — на Елагином острове в Петербурге. На трех сценах фестиваля выступят десятки артистов, в том числе «Руки вверх!», Uma2rman, Cream Soda, «Моя Мишель» и «Сироткин». Гостей фестиваля ждут гастрономические спешелы, маркет локальных брендов, отдельная программа для детей, а также десятки активностей для взрослых — от граффити-батлов до сайкл-тренировок.

Подписчики Прайм могут купить билеты на «Пикник» со скидкой 30% (правила акции).

Пикник Афиши x Сбер 2025. Москва
Концерт / 21 июня
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