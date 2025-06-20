«Афиша Daily» организует на Пикнике зону с бильярдными столами и мастер-класс по игре в пул

И. о. главного редактора «Афиши Daily» Александра Садыкова тоже будет катать шары в Коломенском. «Бильярд снова в тренде, и мы подумали, что лучшим решением будет не просто рассказать о нем, но и распространить тренд на музыкальные фестивали. Летом фестивалей будет очень много, такая активность точно станет классным способом провести время между выступлениями любимых артистов, тем более в московских заведениях постоянная нехватка свободных столов. Редакция тоже примет участие в игре, так что до встречи в зоне Daily»», — прокомментировала она.