В июле россиянам потребуется виза для транзита через аэропорты Испании

Власти Испании обязали россиян оформлять визу для транзита через аэропорты страны. Об этом сообщили в испанском Министерстве иностранных дел.
С 12 июля транзит будет возможен только при наличии действующей транзитной визы ТАР. Это требование не распространяется на граждан, у которых есть вид на жительство в ЕС, шенгенская виза или другой тип визы в Испании.
Ранее визу при транзите требовали только от граждан Буркина-Фасо, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Кубы, Джибути, Гамбии, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Гаити, Индии, Либерии, Мали, Республики Конго, Сьерра-Леоне, Сирии, Таджикистана, Того, Турции, Узбекистана и Йемена для перелетов за пределы Шенгенской зоны.
Виза ТАР позволяет осуществить транзит в международной зоне аэропортов Шенгенской зоны, но не позволяет въезд на территорию стран Шенгенской зоны. В связи с этим она не действует при необходимости смены аэропорта.
Чтобы получить транзитную визу, необходимо собрать требуемые документы, подать заявление в визовый центр и оплатить сбор. Решение о выдаче визы принимается в течение 15 календарных дней или 45 календарных дней при запросе дополнительных документов или проведении собеседования.