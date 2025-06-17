Гоша Рубчинский готовит совместные кроссовки с бельгийским брендом Bikkembergs

Гоша Рубчинский объединился с бельгийским брендом Bikkembergs, чтобы возродить линию культовых футбольных кроссовок из нулевых. Об этом пишет WWD.
Новую модель, вдохновленную эстетикой Y2K, представят сегодня на выставке мужской моды «Pitti Uomo» во Флоренции. Кожаные кроссовки выполнены в трех цветах — черном, зеленом и белом. Они украшены фирменной лентой Bikkembergs и надписью «Гоша Рубчинский» на кириллице.
«Гоша — страстный и дальновидный человек. Он вдохнул новую энергию в культовую футбольную обувь, объединив эстетику субкультуры с нашим богатым спортивным наследием. Наследие футбольной обуви было переосмыслено, чтобы определить новую эру стиля», — сказал Ли Вуд, креативный директор Bikkembergs. По данным WWD, Bikkembergs планирует открытие флагмана в Москве в июле. Его размесят в ТЦ «Европейский».
В апреле Гоша Рубчинский объявил о перезапуске своего бренда. «Мы объявляем о начале новой главы — серии культурных мероприятий и презентации дебютной коллекции базовой униформы, воплощающей обновленное видение, основанное на идентичности, чувстве времени и диалоге с трансформирующимся миром», — рассказал дизайнер.