Гоша Рубчинский готовит совместные кроссовки с бельгийским брендом Bikkembergs

«Гоша — страстный и дальновидный человек. Он вдохнул новую энергию в культовую футбольную обувь, объединив эстетику субкультуры с нашим богатым спортивным наследием. Наследие футбольной обуви было переосмыслено, чтобы определить новую эру стиля», — сказал Ли Вуд, креативный директор Bikkembergs. По данным WWD, Bikkembergs планирует открытие флагмана в Москве в июле. Его размесят в ТЦ «Европейский».