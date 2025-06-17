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Аэропорт Домодедово конфисковали в доход государства

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

Собеседник агентства уточнил, что требования Генпрокуратуры полностью удовлетворены и приведены к немедленному исполнению.

Генпрокуратура подала иск к аэропорту Домодедово в январе. Она требовала признать недействительными несколько сделок, совершенных с 2016 года, по переводу компаний группы «Домодедово» «под иностранное влияние». Кроме того, ведомство просило взыскать в доход государства 100% ООО «ДМЕ Холдинг», под контролем которого находятся активы аэропорта.

По словам источников «Ведомостей» и «Коммерсанта», претензии Генпрокуратуры связаны с тем, что глава наблюдательного совета аэропорта Валерий Коган и основной владелец Домодедово Дмитрий Каменщик имеют иностранное гражданство. У Каменщика, по данным прокуратуры, гражданство Турции и ОАЭ, у Когана ― Израиля.

Коган и Каменщик могли получить контроль над российским стратегическим активом лишь по решению правительственной комиссии, за получением которого они не обращались, говорилось в иске.

Один из представителей ответчиков заявлял, что информация об иностранном гражданстве или резидентстве Когана и Каменщика не соответствует действительности.

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