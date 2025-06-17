Аэропорт Домодедово конфисковали в доход государства

Генпрокуратура подала иск к аэропорту Домодедово в январе. Она требовала признать недействительными несколько сделок, совершенных с 2016 года, по переводу компаний группы «Домодедово» «под иностранное влияние». Кроме того, ведомство просило взыскать в доход государства 100% ООО «ДМЕ Холдинг», под контролем которого находятся активы аэропорта.