Представитель Канье Уэста опроверг смену имени рэпера на Йе Йе

Представитель Канье Уэста сообщил, что рэпер не менял имя во второй раз. «Нет никакого Йе Йе», — сказал ассистент изданию Page Six.
По словам помощника музыканта, произошло недоразумение. Путаница возникла из‑за «особенности онлайн-формы, которая требовала указать что‑то и в графе имени, и в графе фамилии».
Слухи о смене имени артиста появились неделю назад. Page Six утверждало, что финансовый директор музыканта уже переоформил его компании Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc.
Рэпер сменил имя на Йе в 2021 году. «Я считаю, что это наиболее часто используемое слово в Библии, и в Библии оно означает „ты“. Итак, я это ты, я это мы», — говорил он в интервью 2018 года.
Уэст не раз попадал в скандалы. В феврале он пришел на «Грэмми» вместе с женой Бьянкой Цензори, одетой в прозрачное платье. Через несколько дней артист выложил посты в соцсети X, где объявил себя нацистом. Он также постил порноролики и запустил продажу футболок со свастикой (через два дня сайт с продажами прекратил работу).