Копенгаген обогнал Вену в рейтинге самых удобных для жизни городов

В открытом доступе нет полной версии списка, поэтому неясно, на каких местах Москва и Петербург. Однако на опубликованном графике эти два российских города окрашены бледно-розовым, а значит, набрали от 70 до 80 баллов при максимальном значении 100 (у Копенгагена, к примеру, 98). В секции Восточной Европы Москва и Петербург опережают Алматы, Баку, Стамбул и Ташкент, но уступают Варшаве, Братиславе, Праге и Будапешту ― лидеру в регионе.