Копенгаген обогнал Вену в рейтинге самых удобных для жизни городов

The Economist опубликовал рейтинг самых удобных для жизни городов мира. Первое место в нем занял Копенгаген, сместив на второе место лидера трех прошлых лет ― Вену.
Столица Дании получила максимальные баллы за стабильность, образование и инфраструктуру. Вена же ухудшила позиции из‑за двух предотвращенных терактов — один должен был произойти на концерте американской певицы Тейлор Свифт, другой — на железнодорожном вокзале.
Австрийская столица разделила вторую строчку с швейцарским Цюрихом. Вместе с ними в топ-10 австралийский Мельбурн, швейцарская Женева, австралийский Сидней, японская Осака, новозеландский Окленд, австралийская Аделаида и канадский Ванкувер.
Аутсайдерами рейтинга стали сирийский Дамаск, ливийский Триполи и столица Бангладеша Дакка. В последнюю десятку также вошла украинская столица Киев.
В открытом доступе нет полной версии списка, поэтому неясно, на каких местах Москва и Петербург. Однако на опубликованном графике эти два российских города окрашены бледно-розовым, а значит, набрали от 70 до 80 баллов при максимальном значении 100 (у Копенгагена, к примеру, 98). В секции Восточной Европы Москва и Петербург опережают Алматы, Баку, Стамбул и Ташкент, но уступают Варшаве, Братиславе, Праге и Будапешту ― лидеру в регионе.
Самое большое падение в рейтинге по сравнению с 2024 годом показал канадский Калгари, который потерял 13 позиций. Значительно (на 10 строчек) опустился город Нумеа в Новой Каледонии, а сразу три европейских города ― Манчестер, Лондон и Роттердам ― потеряли девять позиций.
Заметнее всего выросли позиции городов Эль-Хубар в Саудовской Аравии (13 позиций) и индонезийской Джакарты (10 позиций). На шесть пунктов поднялись таиландские Бангкок и Чиангмай, греческие Афины, а также Люксембург и Гонконг. Из них ближе всех к первой десятке оказался Люксембург, занявший 11-ю строчку.
Рейтинг британского аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU) составляется на основе пяти факторов: развитости здравоохранения, культуры и окружающей среды, образования, инфраструктуры, на стабильности обстановки. В этом году список включает оценки 173 городов.