«Бежать некуда, прятаться негде»: вышел трейлер ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Sony Pictures показала трейлер ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Картина вйдет в мировой прокат 18 июля.
Сюэет новой части продолжает историю сиквела 1998 года. Как и раньше, пятеро друзей становятся участниками смертельной аварии, договариваются молчать о ней и пытаются скрыть ее следы. Однако за ними выходит загадочный и мстительный убийца с крюком. За помощью в его поимке группа обращается к хорошо знакомым героям оригинального фильма.
В отличие от прошлых лент, «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» 2025 года смещается в сторону детектива по типу «Крика» — персонажам предстоит узнать, кто же скрывается за маской убийцы.
К своим ролям вернулись Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-мл. Кроме них в актерский состав вошли Мэделин Клайн («Очень странные дела»), Чейз Суи Уондерс («Киностудия»), Тайрик Уизерс («Атланта»), Джона Хауэр-Кинг («Русалочка» 2023 года), Сара Пиджон («Верный друг»), Билли Кэмпбелл («Кардинал»), Остин Николс («Батальон 6888») и Николас Александр Чавес («Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»).
Режиссерское кресло заняла Дженнифер Робинсон («Отомсти за меня»), она же стала автором сценария.