«Бежать некуда, прятаться негде»: вышел трейлер ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Сюэет новой части продолжает историю сиквела 1998 года. Как и раньше, пятеро друзей становятся участниками смертельной аварии, договариваются молчать о ней и пытаются скрыть ее следы. Однако за ними выходит загадочный и мстительный убийца с крюком. За помощью в его поимке группа обращается к хорошо знакомым героям оригинального фильма.