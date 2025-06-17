«Бежать некуда, прятаться негде»: вышел трейлер ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Аэропорт Домодедово конфисковали в доход государства
В ЮАР дикий лев пришел в продуктовый магазин и опустошил мясной отдел
В июле россиянам потребуется виза для транзита через аэропорты Испании
Представитель Канье Уэста опроверг смену имени рэпера на Йе Йе
Гоша Рубчинский готовит совместные кроссовки с бельгийским брендом Bikkembergs
Копенгаген обогнал Вену в рейтинге самых удобных для жизни городов
Вышел новый тизер «М3ГАН 2.0» — хоррора о кукле-убийце
Axios: топ-менеджеры ИИ-компаний увольняются из‑за страха уничтожить человечество
В магазинах Китая начали продавать «наполненную мудростью» воду из озера Пекинского университета
Госдума приняла закон о защите русского языка. Бизнесу придется переводить вывески на русский
«Второе дыхание» отправит 4 тонны одежды людям в ПНИ
В летнем кинотеатре Okko состоялся премьерный показ драмеди «Что‑то положительное»
Джеймс Ганн: «Киноиндустрия умирает, потому что работает без сценариев. Это убило Marvel»
В Москве пройдет афтепати Пикника Афиши x Сбер
На карту «Тройка» теперь можно добавить личную фотографию
В Москве и Петербурге проходит биеннале фильмов о психическом здоровье «Доку-mental»
Компания Mars арендовала склады в Новой Москве
Папа римский оказался дальним родственником Мадонны, Джастина Бибера и Анджелины Джоли
Студия Terletski Games анонсировала игру по комиксу «Собакистан»
Вышел тизер сериала «911: Нэшвилл»
Сыновья участников The Beatles записали совместный трек
Вешать туалетную бумагу листом к стене гигиеничнее, чем к себе, считает профессор микробиологии
Еще один врач, поставлявший Мэттью Пэрри кетамин, признал вину
Льюис Хэмилтон задавил сурка во время гонки «Формулы-1»: «Это ужасно»
«Перекресток воронов» Анджея Сапковского выйдет в России 30 сентября
Звезда «Эйфории» Эрик Дейн — о жизни с БАС: «Моя правая рука перестала работать, левая — сдает»
Звезда «Грейс и Фрэнки» Итан Эмбри завалил прослушивание в фильм «Крик», но получил роль в «Крике-7»
Джош Дюамель берет под опеку сына криминального авторитета в трейлере «Лондона на проводе»

«Бежать некуда, прятаться негде»: вышел трейлер ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Фото: Sony Pictures

Sony Pictures показала трейлер ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Картина вйдет в мировой прокат 18 июля.

Сюэет новой части продолжает историю сиквела 1998 года. Как и раньше, пятеро друзей становятся участниками смертельной аварии, договариваются молчать о ней и пытаются скрыть ее следы. Однако за ними выходит загадочный и мстительный убийца с крюком. За помощью в его поимке группа обращается к хорошо знакомым героям оригинального фильма.

В отличие от прошлых лент, «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» 2025 года смещается в сторону детектива по типу «Крика» — персонажам предстоит узнать, кто же скрывается за маской убийцы.

К своим ролям вернулись Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-мл. Кроме них в актерский состав вошли Мэделин Клайн («Очень странные дела»), Чейз Суи Уондерс («Киностудия»), Тайрик Уизерс («Атланта»), Джона Хауэр-Кинг («Русалочка» 2023 года), Сара Пиджон («Верный друг»), Билли Кэмпбелл («Кардинал»), Остин Николс («Батальон 6888») и Николас Александр Чавес («Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»).

Режиссерское кресло заняла Дженнифер Робинсон («Отомсти за меня»), она же стала автором сценария.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами