Axios: топ-менеджеры ИИ-компаний увольняются из‑за страха уничтожить человечество

Axios пишет, что основатель чат-бота Grok Илон Маск оценивает вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом в 20%, а генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи говорит о 10–25%. «Создатели ИИ признают, что не знают наверняка, как он на самом деле работает, и видят вероятность того, что он уничтожит наш вид, как 1:10, может быть, 1:5. Вы бы сели в самолет при таких шансах? Вы бы построили самолет и пустили бы других при таких шансах?» — задались вопросом сооснователи Axios Джим Вандехей и Майкл Аллен.