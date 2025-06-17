«Самокат» и Okko запустили лимитированное «Киноженое»

Сервис доставки «Самокат» и онлайн-кинотеатр Okko представили совместную новинку — лимитированное мороженое «Киноженое».
Клиенты доставки могут попробовать мороженое с двумя необычными вкусами: аромат фиалки с белым шоколадом и черная смородина с темным шоколадом. Новинка появится в приложении и на сайте «Самоката» вместе с закусками, напитками и другими товарами для комфортного вечера.
В службе его называют идеальным мороженым для киновечера. «Его можно заказать, если хочется одному посмотреть любимую мелодраму, или наоборот, взять разные вкусы и пригласить близких на просмотр приключенческого фильма, — и даже самый пасмурный вечер станет приятнее», — объясняет руководитель группы партнерского маркетинга «Самоката» Анатолий Галенко.
Лимитированная серия «Киноженое» будет доступна для заказа на протяжении всего лета. Оценить десерт могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Великого Новгорода, Калуги, Коломны, Ногинска, Обнинска, Орехово-Зуева, Петрозаводска, Пскова, Рязани, Смоленска, Твери и Тулы.