«Самокат» и Okko запустили лимитированное «Киноженое»

Клиенты доставки могут попробовать мороженое с двумя необычными вкусами: аромат фиалки с белым шоколадом и черная смородина с темным шоколадом. Новинка появится в приложении и на сайте «Самоката» вместе с закусками, напитками и другими товарами для комфортного вечера.