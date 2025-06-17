Амелия, по задумке создателей, должна была стать совершенной шпионкой. Но инновация вышла из-под контроля и задумала покончить с человечеством. Чтобы остановить робота, героине оригинального фильма Джемме нужно воскресить уничтоженную М3ГАН и улучшить ее — сделать сильнее, быстрее и смертоноснее.