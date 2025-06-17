Universal Pictures показала новый тизер хоррора «М3ГАН 2.0» о кукле-роботе с искусственным интеллектом, которая стала жестокой убийцей. Мировая премьера картины состоится 27 июня.
Лента стала сиквелом триллера «М3ГАН». В продолжении зрители вновь увидят жуткого робота, призванного защищать девочку по имени Кэди. В этот раз М3ГАН объявит войну другому роботу-убийце Амелии, созданной на основе украденной технологии в военных целях.
Амелия, по задумке создателей, должна была стать совершенной шпионкой. Но инновация вышла из-под контроля и задумала покончить с человечеством. Чтобы остановить робота, героине оригинального фильма Джемме нужно воскресить уничтоженную М3ГАН и улучшить ее — сделать сильнее, быстрее и смертоноснее.
Режиссером и сценаристом сиквела стал Джерард Джонстоун. Он написал сценарий картины вместе с Акелой Купер, автором первого триллера. Джеймс Ван и Джейсон Блюм стали продюсерами проекта. В фильме снялись Эллисон Уильямс, Вайолет Макгроу, Иванна Сахно, Эми Дональд, Брайан Джордан Альварес, Джен Ван Эппс, Аристотель Атари, Тимм Шарп и Джемейн Клемент.
Первый фильм «М3ГАН» вышел в 2022 году. Главные роли в нем сыграли Эллисон Уильямс, Дженна Дэвис и Вайолет Макгроу. Лента получила 93% положительных рецензий от критиков и 78% от зрителей на Rotten Tomatoes.