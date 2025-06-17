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В магазинах Китая начали продавать «наполненную мудростью» воду из озера Пекинского университета

Фото: 晋欣 牛/Unplash

На китайских маркетплейсах продают бутилированную воду из озера при Пекинском университете. Продавцы говорят, что она обладает необычными свойствами и «наполнена мудростью». Об этом сообщает South China Morning Post.

Пекинский университет — один из самых элитных университетов Китая. На его территории есть озеро Вэймин — одна из самых узнаваемых достопримечательностей кампуса.

Цена за 500 миллилитров воды составляет от 30 до 99 юаней (от 327 до 1 тыс. рублей), что намного дороже обычной бутилированной воды, которая продается примерно за 5 юаней (54 рубля). Для достоверности владельцы магазинов снимают процесс сбора воды на видео и отправляют отснятый материал покупателям. При этом их просят не пить воду, а использовать ее в качестве декора.

«Вода из озера Вайминг играет чудесную роль в росте различных растений. Если поставить ее в комнате, можно отрегулировать уровень влажности. Ежедневное созерцание воды может поднять вам настроение, вдохновить на глубокие размышления, а также значительно повысить ваш эмоциональный интеллект», — говорится в одном из объявлений.

Кроме того, в некоторых магазинах продают почву, собранную рядом с озером: 600 граммов стоят 99 юаней (1081 рубль). Приобрести можно и простую землю, взятую с территории университетских кампусов — она обойдется в 129 юаней (1408 рублей) за 900 грамм.

В некоторых торговых точках вода продается с подписями преподавателей, она стоит дороже. Руководство учебного заведения сообщило, что не разрешало людям брать воду из озера Вэймин и продавать ее. Университет планирует связаться с предпринимателями и потребовать, чтобы те удалили объявления.

Недавно стало известно, что национальный природный заповедник Шэньнунцзя в провинции Хубэй открыл набор сотрудников в экскурсионную зону, которые будут изображать танцующих дикарей перед туристами. Им нужно будет патрулировать территорию, танцевать, есть сырую еду и снимать все это на видео. Общаться с посетителями «дикарям» можно будет только «мурлыкающими» звуками.

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