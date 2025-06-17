В магазинах Китая начали продавать «наполненную мудростью» воду из озера Пекинского университета

Цена за 500 миллилитров воды составляет от 30 до 99 юаней (от 327 до 1 тыс. рублей), что намного дороже обычной бутилированной воды, которая продается примерно за 5 юаней (54 рубля). Для достоверности владельцы магазинов снимают процесс сбора воды на видео и отправляют отснятый материал покупателям. При этом их просят не пить воду, а использовать ее в качестве декора.