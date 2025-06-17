В летнем кинотеатре Okko состоялся премьерный показ драмеди «Что‑то положительное»

Сериал «Что‑то положительное» рассказывает о старшекласснице Насте, которая узнает, что беременна. Внезапно получив внимание родителей и поддержку парня Марка, она решает скрыть правду, когда выясняет, что тест был ложноположительным. Так она с каждым днем все больше запутывается во лжи.