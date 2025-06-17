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В летнем кинотеатре Okko состоялся премьерный показ драмеди «Что‑то положительное»

Фото: пресс-служба Okko

16 июня в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ драмеди «Что‑то положительное».

Первые эпизоды восьмисерийного сериала представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, продюсером Norm Production Романом Новиковым, режиссером Никой Яковлевой и оператором-постановщиком Тимофеем Шпаком. Премьеру также посетили актеры проекта. В главных ролях снялись Таисья Калинина, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Анастасия Красовская, Денис Косиков и Тимофей Кочнев.

Среди гостей премьерного показа были близкие создателей сериала, представители киноиндустрии и российские знаменитости — Юлия Волкова, Влада Лукина, Мария Кошина, Павел Комаров, Карина Каграманян, Валентин Анциферов, Валерия Шкирандо и многие другие.

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Фото: пресс-служба Okko

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Фото: пресс-служба Okko

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Фото: пресс-служба Okko

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Фото: пресс-служба Okko

Сериал «Что‑то положительное» рассказывает о старшекласснице Насте, которая узнает, что беременна. Внезапно получив внимание родителей и поддержку парня Марка, она решает скрыть правду, когда выясняет, что тест был ложноположительным. Так она с каждым днем все больше запутывается во лжи.

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