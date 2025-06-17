«Второе дыхание» отправит 4 тонны одежды людям в ПНИ

«Жизнь людей в ПНИ подчинена строгому распорядку: когда просыпаться, что есть, с кем жить в комнате, когда и сколько гулять — все эти решения принимают за человека. Со временем такая жизнь приводит к состоянию, которое называют выученной беспомощностью — человек перестает считать, что его выбор важен или вообще возможен. Поэтому мы не просто привозим одежду, мы даем возможность выбора. Кто‑то выбирает красное платье ко дню рождения, кто‑то — желтые кроссовки: не потому, что положено, а потому, что любит желтый цвет. Эти решения, пусть и маленькие, помогают не терять свою идентичность, формируют ощущение себя, своей воли, своего вкуса. А значит, возвращают уверенность и индивидуальность», ― отметила руководительница благотворительных программ фонда Наталья Теплинская.