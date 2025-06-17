«Второе дыхание» отправит 4 тонны одежды людям в ПНИ

Фонд «Второе дыхание» запускает акцию «Человечные вещи», в ходе которой обеспечит одеждой подопечных психоневрологических интернатов (ПНИ). Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе благотворительной организации.
Фонд собирается направить одежду для 1500 человек из 11 интернатов. Для отправки 4 тонн вещей нужно собрать 456 тыс. рублей. Деньги пойдут на сбор вещей и их сортировку, на оплату логистики и аренду складских помещений. Присоединиться к акции можно здесь.
«Второе дыхание» хочет дать людям, проживающим в ПНИ, возможность выбрать одежду по своему вкусу и потребностям. Жизнь в таких учреждениях обычно строго регламентирована ― даже одежду подбирают по нормативам, а не из личных предпочтений подопечных. При этом люди могут находиться в ПНИ годами, а средняя продолжительность жизни в таких учреждениях ― 15–20 лет.
«Жизнь людей в ПНИ подчинена строгому распорядку: когда просыпаться, что есть, с кем жить в комнате, когда и сколько гулять — все эти решения принимают за человека. Со временем такая жизнь приводит к состоянию, которое называют выученной беспомощностью — человек перестает считать, что его выбор важен или вообще возможен. Поэтому мы не просто привозим одежду, мы даем возможность выбора. Кто‑то выбирает красное платье ко дню рождения, кто‑то — желтые кроссовки: не потому, что положено, а потому, что любит желтый цвет. Эти решения, пусть и маленькие, помогают не терять свою идентичность, формируют ощущение себя, своей воли, своего вкуса. А значит, возвращают уверенность и индивидуальность», ― отметила руководительница благотворительных программ фонда Наталья Теплинская.
«Второе дыхание» ― крупнейшая в России НКО, которая принимает ненужные вещи и передает их людям из незащищенных групп или перерабатывает. С 2015 года фонд собрал и отправил на повторное использование или переработку 7336 тонн одежды. Более 581 тыс. россиян в сложной жизненной ситуации получили вещевую помощь.