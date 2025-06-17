Госдума приняла закон о защите русского языка. Бизнесу придется переводить вывески на русский

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон о защите русского языка. Документ устанавливает новые требования к использованию русского в публичной сфере. Об этом пишет РИА «Новости».
Согласно новым правилам, информация для потребителей, включая вывески, указатели и рекламу, должна предоставляться на русском языке. Ее дублирование на русском или языках народов России допускается, однако перевод должен быть выполнен тем же цветом и размером, что и иностранные слова.
Исключение составляют отдельные иностранные слова, такие как sale или shop, а также фирменные наименования, слова и слоганы, зарегистрированные в качестве товарных знаков и знаков обслуживания. Таким образом, компаниям с вывесками на английском языке может грозить штраф до 500 тыс. рублей, если обозначение не зарегистрировано как товарный знак.
Жилым комплексам и микрорайонам запрещено присваивать названия на иностранный манер; они должны быть написаны кириллицей. Закон также уточняет нормы использования русского языка в СМИ, исключая лексические ошибки и нецензурные выражения.
В конце 2024 года власти Екатеринбурга и Ярославля начали бороться с иностранными словами на вывесках. Органы перестали согласовывать конструкции со словами вроде hotel, cafe, shop на фасадах зданий. В 2023 году аналогичные запреты ввели в Краснодаре и Саратове.
В феврале 2023 года Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования на государственном уровне иностранных слов. Исключением стали лишь те слова, у которых нет аналогов в русском.
Под действие закона попала информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.