Госдума приняла закон о защите русского языка. Бизнесу придется переводить вывески на русский

Исключение составляют отдельные иностранные слова, такие как sale или shop, а также фирменные наименования, слова и слоганы, зарегистрированные в качестве товарных знаков и знаков обслуживания. Таким образом, компаниям с вывесками на английском языке может грозить штраф до 500 тыс. рублей, если обозначение не зарегистрировано как товарный знак.