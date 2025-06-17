На карту «Тройка» теперь можно добавить личную фотографию

В мае в Москве второй раз за год повысили стоимость проезда в общественном транспорте. С 1 июня 2025 года стоимость проезда в городском транспорте по карте «Тройка» выросла с 63 до 67 рублей. По данным ведомства, самой выгодной остается разовая поездка по биометрии. Проезд по ней будет стоить 63 рубля. Это на 11 рублей дешевле по сравнению с оплатой банковской картой и на 4 рубля дешевле, чем по билету «Кошелек».