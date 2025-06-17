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На карту «Тройка» теперь можно добавить личную фотографию

Фото: Mos.ru

На московскую транспортную карту «Тройка» теперь можно нанести фамилию, имя и фотографию. Об этом говорится на сайте Mos.ru.

В специальной форме доступен выбор уникального дизайна из 15 вариантов. Срок изготовления персональной карты — до 15 рабочих дней. Получить карту можно на любой из 30 стоек «Живое общение».

«По поручению Сергея Собянина мы делаем транспортные сервисы более персонализированными. Лимитированные „Тройки“ пользуются большой популярностью у пассажиров, и теперь у них появилась возможность самостоятельно выбрать уникальный дизайн и оформить карту онлайн», — отметил заместитель мэра Максим Ликсутов.

В мае в Москве второй раз за год повысили стоимость проезда в общественном транспорте. С 1 июня 2025 года стоимость проезда в городском транспорте по карте «Тройка» выросла с 63 до 67 рублей. По данным ведомства, самой выгодной остается разовая поездка по биометрии. Проезд по ней будет стоить 63 рубля. Это на 11 рублей дешевле по сравнению с оплатой банковской картой и на 4 рубля дешевле, чем по билету «Кошелек».

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