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В Москве пройдет афтепати Пикника Афиши x Сбер

Фото: @Пресс-материалы

В Москве 21 июня состоится афтепати Пикника Афиши x Сбер. Вечеринка начнется в 23.30 в Deep Fried Friends сразу после завершения программы фестиваля в «Коломенском».

Ивент поддерживают DFF Club и Didenok Team. В лайнапе — взрывной дуэт на стыке поп-музыки и рейва Lavblast и Dopeclvb DJ Set, которые исполнят треки в стиле гипнотического рваного бита. На сцену также выйдут Mironov, Samurai Slt, Sevada + Gucci Kale, Лека Иорданян («Источник»), Zyomka (музыкальный продюсер Пикника Афиши), Yana Indigirka, Fantastic Fresh. С лайвами на диджей-сетах выступят и секретные гости, их имена будут раскрыты только вечером 21 июня. Билеты можно приобрести тут.

В этом году Пикник Афиши x Сбер вновь пройдет сразу в двух столицах: 21 июня — в московском музее-заповеднике «Коломенское», а 9 августа — на Елагином острове в Петербурге. На трех сценах фестиваля выступят десятки артистов, в том числе «Руки вверх!», Uma2rman, Cream Soda, «Моя Мишель» и «Сироткин». Гостей фестиваля ждут гастрономические спешелы, маркет локальных брендов, отдельная программа для детей, а также десятки активностей для взрослых — от граффити-батлов до сайкл-тренировок.

19 июня на веранде Restaurant by Deep Fried Friends в Москве пройдет препати Пикника Афиши x Сбер. Начнется оно с паблик-тока «Странные, добрые, темные: как звучат наши двадцатые». Музыкальный редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш вместе с музыкальными продюсерами и артистами обсудит, как формируются тренды, почему сегодня важны контексты, а не чарты и как работает внимание слушателя. Далее в программе ― акустическое выступление секретного гостя и диджей-сеты от продюсера Пикника Марины Земки (Zyomka) и Spaida. Вход на препати бесплатный, зарегистрироваться можно тут.

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