В Москве пройдет афтепати Пикника Афиши x Сбер

19 июня на веранде Restaurant by Deep Fried Friends в Москве пройдет препати Пикника Афиши x Сбер. Начнется оно с паблик-тока «Странные, добрые, темные: как звучат наши двадцатые». Музыкальный редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш вместе с музыкальными продюсерами и артистами обсудит, как формируются тренды, почему сегодня важны контексты, а не чарты и как работает внимание слушателя. Далее в программе ― акустическое выступление секретного гостя и диджей-сеты от продюсера Пикника Марины Земки (Zyomka) и Spaida. Вход на препати бесплатный, зарегистрироваться можно тут.