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В Москве и Петербурге проходит биеннале фильмов о психическом здоровье «Доку-мental»

Фото: Vertigo Média

Арт-объединение CoolConnections и Союз охраны психического здоровья проводят биеннале фильмов о психическом здоровье «Доку-мental». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компаний.

Показы пройдут с 17 по 22 июня в Москве и Петербурге. В программе — фильмы, затрагивающие тему психических расстройств. Картины покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

На открытии 17 июня в московском «Иллюзионе» покажут подборку короткого метра: оскароносный иранский фильм «В тени кипариса» о ветеране войны и его дочери, которые находят выброшенного на берег кита. Будет представлен британский мультфильм «Чудачка» о страхе и неуверенности в себе, «Письма Винсенту» о работе психиатрической больницы в Сен-Реми-де-Прованс, где жил Ван Гог. Зрителям также продемонстрируют короткометражку «Приостановка» о девочке с расстройством аутистического спектра и «За пределами слов» о проблемах пациентов с деменцией.

Во второй день фестиваля состоится российская премьера «Дзехацу: Исчезнуть без следа» — иммерсивного дока о загадочной японской практике «испарения». 19 июня зрителей познакомят с картиной «Маленький ловец приведений» о мальчике с диагнозом «аутизм». 20 июня состоится показ единственного игрового фильма программы — китайской драмы «Ломая лед». Он рассказывает о трех друзьях, балансирующих между большими мечтами и реальностью.

В предпоследний день фестиваля в «Зотов. Кино» зрители увидят документальный фильм «Не забывай помнить» о болезни Альцгеймера. В заключении гостям покажут ленту-победитель Берлинале «На Адаманте» — рассказ о центре поддержки для людей с психическими особенностями, расположенном на плавучей барже в Париже.

В Петербурге показ состоится в «Ленфильме». Там 21 июня покажут «Маленького ловца приключений».

Кроме кинопоказов, гостей ждут обсуждения и дискуссии с экспертами: психологами, психиатрами и психотерапевтами, педагогами и учредителями инклюзивных организаций, художниками и кинокритиками. Они поговорят о современных способах адаптации людей с различными особенностями и состояниями, поделятся личным и профессиональным опытом, а также помогут глубже осмыслить художественный опыт авторов, чьи фильмы вошли в программу.

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