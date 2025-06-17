В Москве и Петербурге проходит биеннале фильмов о психическом здоровье «Доку-мental»

На открытии 17 июня в московском «Иллюзионе» покажут подборку короткого метра: оскароносный иранский фильм «В тени кипариса» о ветеране войны и его дочери, которые находят выброшенного на берег кита. Будет представлен британский мультфильм «Чудачка» о страхе и неуверенности в себе, «Письма Винсенту» о работе психиатрической больницы в Сен-Реми-де-Прованс, где жил Ван Гог. Зрителям также продемонстрируют короткометражку «Приостановка» о девочке с расстройством аутистического спектра и «За пределами слов» о проблемах пациентов с деменцией.