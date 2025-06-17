Джеймс Ганн: «Киноиндустрия умирает, потому что работает без сценариев. Это убило Marvel»

Глава DC Studios Джеймс Ганн дал большое интервью Rolling Stone. В нем постановщик рассказал о работе над «Суперменом», «Супергерл», о Бэтмене и Чудо-женщине, а также о планах на киновселенную DC.
О Marvel
Интервьюер журнала заметил, что коллеги Ганна открыто говорили о своих ошибках в развитии киновселенной и о выпуске слишком большого числа фильмов и сериалов.
«Да, исполнительный продюсер, ветеран Marvel Луи Д’Эспозито тоже говорил мне это в нашей беседе. Я не уверен, виноваты ли они в том, что происходит. Заставлять их выпускать столько материала — это нечестно по отношению к сотрудникам. Это неправильно. И это убило Marvel», — считает Ганн.
«Я знаком со многими коллегами в Marvel, даже с теми, кто сделал худшие из ее фильмов. Там есть ленивые и безалаберные люди, а есть старательные режиссеры, которым не удалось сделать отличное кино. Я четко уверен в том, что киноиндустрия умирает не потому, что людям неинтересно кино и дома удобнее его смотреть. Прежде всего, проблема в съемках без готового сценария», — подчеркнул постановщик.
При работе с кинокомиксами DC режиссер намерен извлечь уроки из опыта конкурентов: «У нас нет задачи выпускать четкое число фильмов или сериалов каждый год, поэтому каждый из них станет шансом сделать нечто высококачественное. Очевидно, что мы будем делать некоторые хорошие вещи и некоторые не очень хорошие, но надеюсь, что в среднем все будет максимально качественным. Ничто не будет запущено в производство, пока у меня лично не будет сценария и я не буду им доволен».
Ганн поделился, что «миллиард раз» обсуждал идею кроссовера между Marvel и DC, но подчеркнул, что идея заработать денег на коллаборации не должна быть ключевой: «Это можно сделать запросто, и это может быть интересно зрителям. Но я думаю, что они устали от такого подхода. По-моему, зрителям в первую очередь нужны хорошие и разнообразные истории о супергероях, им нужен качественный сторителлинг. Если просто столкнуть Супермена и Человека-паука, получится полная хрень. У этого должен быть смысл, и его непросто найти».
Об ожиданиях от «Супермена»
Постановщик будет считать успехом, если «Супермен» отобьет свой бюджет. Он не считает, что будущее франшизы будет зависеть только от этого фильма.
«Для меня этот фильм — первая работа DC Studios. Кто‑то считает, что он обязан стать хитом, и точка. А я буду доволен, если сборы будут в два раза больше бюджета, просто хороший результат. „Железный человек“ не был краеугольным камнем Marvel и „Аватаром“ тоже не стал. Мы показали не весь пазл, а лишь его часть. У нас есть „Миротворец“, есть „Супергерл“, и мы хотим сделать кино, которое зрители полюбят. Но это всего лишь один фильм.
В интернете пишут, что какие‑то проблемы завышают ожидания от меня и „Супермена“. Но я не отвечаю за всю индустрию, только за мою часть пирога. Мне нужно отбить свой бюджет. И я буду очень доволен, если так и случится», — поделился он.
О Бэтмене
Глава DC Studios назвал собственную картину о Бэтмене своим приоритетом и в то же время самой большой проблемой во франшизе.
«Нельзя снимать фильм о Бэтмене, просто потому что он самый популярный персонаж Warner Bros. Ему нужно зачем‑то быть, ему нужно отличаться от Бэтмена Мэтта Ривза и в то же время не стать пародией на себя. Я не хочу смешного Бэтмена. Кстати, кажется, что‑то у нас уже нашлось. Сейчас я активно работаю со сценаристом над тем, чтобы это воплотить», — отметил он.
Ганн посетовал, что различных версий Бэтмена уже было представлено слишком много: «Каждую историю о Бэтмене уже рассказали. Мне кажется, половина всех комиксов DC за последние 30 лет была про Бэтмена. Его любят, он интересный, но про него уже написано столько, что очередная версия может никого не заинтересовать».
Ганн признал, что обсуждал возможность включить героя Роберта Паттинсона из фильма Мэтта Ривза в киновселенную. По его словам, вероятность этого не нулевая, но очень мала.
«А еще мы не отменим „Бэтмена-2“. Я постоянно слышу об этом, но это не так. Пока у нас просто нет сценария. Мэтт медленно его пишет, мы не торопим его, пусть спокойно работает», — добавил постановщик.
О других проектах
Другим приоритетом для себя Ганн назвал фильм о Чудо-женщине. Сейчас постановщик работает над сценарием и говорит, что он дается проще проекта о Бэтмене, потому что у этой героини было значительно меньше воплощений в кино и комиксах.
Глава DC Studios сообщил, что недавно «зарубил проект» из‑за неудачного сценария: «Все уже были готовы снимать, был дан зеленый свет. Но сценарий не готов, и я не могу одобрить такое». Он не рассказал, что именно это был за проект.
В начале мая сообщалось об отмене или переносе съемок «Сержанта Рока» с участием Луки Гуаданьино и Колина Фаррелла. Производство должно было начаться этим летом, были набраны актеры на ключевые роли, но в итоге работу отложили до лета 2026 года.
«Пока что нам очень везет. Сценарий „Супергерл“ был охренительным с первой же версии. Потом пришли „Зеленые фонари“, и он тоже охренительный. То же самое с „Глиноликим“», — добавил Ганн.
О сравнениях «Супермена» с «Человеком из стали» Зака Снайдера
Интервьюер обратил внимание Ганна на группу фанатов фильмов Зака Снайдера, которые надеются на провал нового фильма. В частности, на сабреддите поклонников вселенной Снайдера предлагали постить в сети спойлеры к «Супермену», писать негативные отзывы, бронировать места в залах и не оплачивать их, чтобы зрители не могли купить билеты.
«Ганн начал первым, это он убил вселенную Снайдера, и теперь мы можем ему отомстить!» — убеждал фанат режиссера.
«Я думаю, мы переживем это. Вряд ли восемь человек, которые послушают этого парня (я убежден, что это парень), сильно на что‑то повлияют», — ответил Ганн в своем аккаунте в Threads.
«Я не против негативных отзывов, это даже неплохо. Не нужно вести за собой абсолютно всех. Один из топ-5 актеров „Супермена“ активно читает такие посты и сильно расстраивается. Я думаю, что 97–98% положительных реакций лучше 100%, хейтеры лишь помогают нам выглядеть органично», — добавил постановщик в интервью.