Джеймс Ганн: «Киноиндустрия умирает, потому что работает без сценариев. Это убило Marvel»

«Для меня этот фильм — первая работа DC Studios. Кто‑то считает, что он обязан стать хитом, и точка. А я буду доволен, если сборы будут в два раза больше бюджета, просто хороший результат. „Железный человек“ не был краеугольным камнем Marvel и „Аватаром“ тоже не стал. Мы показали не весь пазл, а лишь его часть. У нас есть „Миротворец“, есть „Супергерл“, и мы хотим сделать кино, которое зрители полюбят. Но это всего лишь один фильм.