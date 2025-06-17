Компания Mars арендовала склады в Новой Москве

Сделку закрыли еще в конце 2024-го, но официально о ней не объявляли, отмечает издание. По его информации, запуск логистического парка запланирован на середину 2026 года. Компания увеличивает складские мощности в России из‑за роста бизнеса, говорят опрошенные газетой консультанты. «Новая складская площадка позволит оптимизировать логистические маршруты доставки по отношению к нашим дистрибьюторам, а также использовать преимущества современно оборудованного комплекса», — сообщили изданию Forbes в Mars.