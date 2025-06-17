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Компания Mars арендовала склады в Новой Москве

Фото: J.Stephen Conn/Flickr

Компания Mars арендовала у Level Group 41 тыс. квадратных метров в строящемся комплексе «Level Box Терехово» в Новой Москве, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сделку закрыли еще в конце 2024-го, но официально о ней не объявляли, отмечает издание. По его информации, запуск логистического парка запланирован на середину 2026 года. Компания увеличивает складские мощности в России из‑за роста бизнеса, говорят опрошенные газетой консультанты. «Новая складская площадка позволит оптимизировать логистические маршруты доставки по отношению к нашим дистрибьюторам, а также использовать преимущества современно оборудованного комплекса», — сообщили изданию Forbes в Mars.

Mars владеет торговыми марками M&M’s, Snickers, Dove, Mars, Orbit, Pedigree, Royal Canin и Whiskas. Американская компания в марте 2022 года заявила, что сократит инвестиции в российский бизнес, а также откажется от рекламы.

В начале июня бренд Fendi зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак. Последний бутик Fendi в московском ЦУМе закрыли в 2024 году.

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