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Студия Terletski Games анонсировала игру по комиксу «Собакистан»

Фото: кадр из видео Vitaly Terletsky/YouTube

Инди-студия Terletski Games выпускает приключенческую видеоигру «Собакистан» (Sobakistan: The Land of Dogs) о тоталитарном государстве, населенном разумными собаками. Игра основана на популярном одноименном комиксе Виталия Терлецкого. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

По сюжету впервые в своей истории Собакистан открывает границы. Верховный лидер страны, товарищ Дружок, организует пышную репетицию собственных похорон — чтобы убедиться, насколько искренне народ будет скорбеть.

Видео: Vitaly Terletsky/YouTube

Среди приглашенных гостей — хамелеон Анри Паскаль, журналист и автор документальных фильмов, приехавший снять репортаж о загадочной стране. Именно за него игрок начинает игру.

Сразу после прибытия в страну у Паскаля изымают видеокамеру и выдают простое устройство, позволяющее лишь писать текст, делать пиксельные фотографии и отслеживать местоположение. Именно эти материалы формируют взаимодействие игрока с миром.

Геймеру предстоит шаг за шагом раскрывать тайны Собакистана, поочередно управляя шестью персонажами, чтобы взглянуть на события с разных точек зрения. Каждый герой появляется по сюжету в установленном порядке на протяжении 13 глав. В демоверсии, запланированной на лето–осень 2025 года, будут представлены 2 главы и 2 персонажа: журналист-хамелеон Анри Паскаль и рабочая собака Гамма.

Игра выполнена в стилистике классической пиксельной JRPG с элементами головоломок, черного юмора и сатиры. При ее создании разработчики вдохновлялись играми Papers, Please, Disco Elysium, Ib, Inscryption. Релиз «Собакистана» в Steam ожидается в 2026 году.

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