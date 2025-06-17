Студия Terletski Games анонсировала игру по комиксу «Собакистан»

Инди-студия Terletski Games выпускает приключенческую видеоигру «Собакистан» (Sobakistan: The Land of Dogs) о тоталитарном государстве, населенном разумными собаками. Игра основана на популярном одноименном комиксе Виталия Терлецкого. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
По сюжету впервые в своей истории Собакистан открывает границы. Верховный лидер страны, товарищ Дружок, организует пышную репетицию собственных похорон — чтобы убедиться, насколько искренне народ будет скорбеть.
Среди приглашенных гостей — хамелеон Анри Паскаль, журналист и автор документальных фильмов, приехавший снять репортаж о загадочной стране. Именно за него игрок начинает игру.
Сразу после прибытия в страну у Паскаля изымают видеокамеру и выдают простое устройство, позволяющее лишь писать текст, делать пиксельные фотографии и отслеживать местоположение. Именно эти материалы формируют взаимодействие игрока с миром.
Геймеру предстоит шаг за шагом раскрывать тайны Собакистана, поочередно управляя шестью персонажами, чтобы взглянуть на события с разных точек зрения. Каждый герой появляется по сюжету в установленном порядке на протяжении 13 глав. В демоверсии, запланированной на лето–осень 2025 года, будут представлены 2 главы и 2 персонажа: журналист-хамелеон Анри Паскаль и рабочая собака Гамма.
Игра выполнена в стилистике классической пиксельной JRPG с элементами головоломок, черного юмора и сатиры. При ее создании разработчики вдохновлялись играми Papers, Please, Disco Elysium, Ib, Inscryption. Релиз «Собакистана» в Steam ожидается в 2026 году.