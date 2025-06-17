Студия Terletski Games анонсировала игру по комиксу «Собакистан»

Геймеру предстоит шаг за шагом раскрывать тайны Собакистана, поочередно управляя шестью персонажами, чтобы взглянуть на события с разных точек зрения. Каждый герой появляется по сюжету в установленном порядке на протяжении 13 глав. В демоверсии, запланированной на лето–осень 2025 года, будут представлены 2 главы и 2 персонажа: журналист-хамелеон Анри Паскаль и рабочая собака Гамма.