Вышел тизер сериала «911: Нэшвилл»

Телеканал ABC представил новый тизер предстоящего сериала «911: Нэшвилл» («9-1-1: Nashville») — спин-оффа франшизы «911». Премьера шоу ожидается осенью этого года.
Шоу расскажет о героических буднях спасателей в Нэшвилле, штат Теннесси. В ролике показаны огненные смерчи, с которыми предстоит справиться местной службе экстренного реагирования.
Изначально создатели панировали перенести место действия в Лас-Вегас, а затем рассматривали Гавайи как потенциальную площадку для работы. Однако высокая стоимость съемок не устроила команду.
В сериале снялись Крис О’Доннелл («Морская полиция: Лос-Анджелес»), Джессика Кэпшоу («Анатомия страсти»), ЛиЭнн Раймс («Музыка в наших сердцах»), Кимберли Уильямс-Пейсли («Десятое королевство»), Хейли Килгор («Власть в ночном городе. Книга третья: юность Кэнена»), Майкл Провост («Бесстыжие»), Хуани Фелис («Власть в ночном городе»). Сценаристами и исполнительными продюсерами выступают соавторы франшизы Райан Мерфи, Тим Минир и Рашад Райсани.
В феврале 2025 года на телеканале Fox завершился сериал «911: Одинокая звезда». Он выходил в эфир с 2020 года.