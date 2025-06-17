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Сыновья участников The Beatles записали совместный трек

Фото: Christopher Polk/Getty Images

Сыновья участников группы The Beatles записали песню «Rip-Off» для группы «Mantra of the Cosmos». Ее основатель — сын Ринго Старра Зак Старки.

В инстаграме* он опубликовал фрагмент трека, в записи которого участвовали Шон Оно Леннон и Джеймс Маккартни. На коротком видео представлены фото участников группы и их знаменитых отцов. Полная версия композиции еще не вышла.

Видео: @therealzakstarkey

«Rip-Off» стал уже второй совместной работой Шона Оно Леннона и Джеймса Маккартни. В прошлом году они выпустили композицию «Primrose Hill».

Барабанщик Зак Старки ранее был участником группы The Who, однако недавно потерял работу после конфликта с фронтменом Роджером Долтри. Старки покинул коллектив за несколько месяцев до прощального тура группы по Северной Америке.

В мае стало известно, что Пол Маккартни и Ринго Старр поработают вместе над мультфильмом «High in the Clouds». Маккартни выступит продюсером картины, а Старр озвучит один из персонажей.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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