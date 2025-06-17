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Еще один врач, поставлявший Мэттью Пэрри кетамин, признал вину

Фото: Michael Buckner/Getty Images

Врач Сальвадор Пласенсия, который незаконно поставлял актеру Мэттью Перри препарат кетамин, признал вину. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно судебным документам, доктор Пласенсия просил помощника Перри передать ему флаконы с кетамином, зная, что у того нет медицинского образования. Кроме того, мужчина несколько раз приходил домой к звезде «Друзей», чтобы ввести ему наркотик. Он также встречался с актером на парковке Лос-Анджелеса, где ввел Перри инъекцию препарата на заднем сиденье автомобиля.

Врачу предъявили обвинения по четырем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в размере 2 миллионов долларов. Дата заседания по делу пока не назначена.

Всего по делу Перри прокуроры предъявили обвинения пяти людям, в числе которых личный помощник актера Кеннет Ивамасу. Тот признался следователям, что с помощью двух врачей и наркоторговца приобрел кетамин на десятки тысяч долларов.

Мэттью Пэрри несколько лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. 23 октября 2023 года его нашли мертвым в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года.

Медицинская экспертиза установила, что основной причиной смерти стал кетамин. Актер принимал инъекции препарата несколько недель до смерти. Когда врачи местной клиники отказались увеличить ему дозировку, Пэрри начал добывать его нелегальным путем. Так он пытался вылечить депрессию. В феврале Peacock выпустил документалку, в которой утверждается, что актеру перед смертью сделали 27 инъекций кетамина.

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