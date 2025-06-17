Папа римский оказался дальним родственником Мадонны, Джастина Бибера и Анджелины Джоли

«Мне нравится новый папа. Он выглядит очень открытым. Меня трижды отлучали от католической церкви, это лишний раз доказывает, насколько они все от меня без ума. Раз уж попси-вопси направляется сюда, я хочу посвятить ему эту песню, потому что это песня о любви… Я уверена, что любовь заставляет мир вращаться», — говорила тогда Мадонна.