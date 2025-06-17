Папа римский оказался дальним родственником Мадонны, Джастина Бибера и Анджелины Джоли

Кодзима переписал часть сюжета Death Stranding 2: «Если это нравится всем — значит, это мейнстрим»
Студия Terletski Games анонсировала игру по комиксу «Собакистан»
Вышел тизер сериала «911: Нэшвилл»
Сыновья участников The Beatles записали совместный трек
Вешать туалетную бумагу листом к стене гигиеничнее, чем к себе, считает профессор микробиологии
Еще один врач, поставлявший Мэттью Пэрри кетамин, признал вину
Льюис Хэмилтон задавил сурка во время гонки «Формулы-1»: «Это ужасно»
«Перекресток воронов» Анджея Сапковского выйдет в России 30 сентября
Звезда «Эйфории» Эрик Дейн — о жизни с БАС: «Моя правая рука перестала работать, левая — сдает»
Звезда «Грейс и Фрэнки» Итан Эмбри завалил прослушивание в фильм «Крик», но получил роль в «Крике-7»
Джош Дюамель берет под опеку сына криминального авторитета в трейлере «Лондона на проводе»
Карла Гуджино присоединится к сиквелу «Однажды в… Голливуде» Дэвида Финчера
Звезда ситкома «Лиззи Магуайер» рассказал, почему продолжение шоу отменили
Джейми Александер снимется с Полом Уолтером Хаузером в комедийном триллере «Самые лучшие люди»
Умер миллиардер Леонард Лаудер, сын Эсте Лаудер
Джейк Джилленхол может сыграть кардиохирурга в фильме «Сode Black»
Вышел новый тизер-трейлер «Мира Юрского периода: Возрождение»
Netflix показал тизер мини-сериала «Untamed» c Эриком Баной и Сэмом Ниллом
Прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости может вызвать слабоумие
Российские туристы не стали прерывать отпуска в Израиле и Иране
Каждый третий мужчина в России не плакал более 10 лет
BritBox выпустит сериал о Томми и Таппенс — героях романов Агаты Кристи
В Дагестане нашли древнее поселение возрастом почти 7000 лет
Минтруд впервые представил рейтинг вузов по трудоустройству и зарплате выпускников
Дакота Джонсон впервые за 15 лет актерства воспользовалась услугами координатора интимных сцен
Глава «Почты России» назвал чересчур высокими зарплаты курьеров
Гленн Клоуз и Билли Портер снимутся в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Основательницы московского бренда одежды Mellow объявили о его закрытии

Папа римский оказался дальним родственником Мадонны, Джастина Бибера и Анджелины Джоли

Фото: Vatican News

Новый папа римский Лев XIV имеет дальние родственные связи со звездами и политиками из США и Канады. Об этом говорит исследование The New York Times, проведенное совместно с генеалогами American Ancestors и Cuban Genealogy Club of Miami.

По информации газеты, глава Католической церкви связан родством с певицей Мадонной, артистом Джастином Бибером, актрисой Анджелиной Джоли, бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон, бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо и писателем Джеком Керуаком.

Их всех связывает один канадский предок, житель Квебека Луи Буше де Гранпре, живший во второй половине XVII века.

Родство понтифика с Мадонной кажется ироничным. Певица известна своими сложными отношениями с католической церковью. Представители Ватикана неоднократно критиковали певицу, а она отвечала провокационными выходками.

Например, в 2022 году она писала в твиттере покойному папе Франциску: «Надеюсь, мы встретимся однажды, чтобы обсудить важные вопросы… Меня отлучали трижды, и это несправедливо».

В 2015 году артистка посвятила ему песню на концерте и пошутила: «Папа меня преследует. Либо он ненастоящий, либо тайно в меня влюблен».

«Мне нравится новый папа. Он выглядит очень открытым. Меня трижды отлучали от католической церкви, это лишний раз доказывает, насколько они все от меня без ума. Раз уж попси-вопси направляется сюда, я хочу посвятить ему эту песню, потому что это песня о любви… Я уверена, что любовь заставляет мир вращаться», — говорила тогда Мадонна.

Певица также однажды сравнила себя с понтификом: «Вряд ли между мной и папой есть такая уж большая разница. В конце концов, мы оба носим платья».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами