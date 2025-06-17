Папа римский оказался дальним родственником Мадонны, Джастина Бибера и Анджелины Джоли

Новый папа римский Лев XIV имеет дальние родственные связи со звездами и политиками из США и Канады. Об этом говорит исследование The New York Times, проведенное совместно с генеалогами American Ancestors и Cuban Genealogy Club of Miami.
По информации газеты, глава Католической церкви связан родством с певицей Мадонной, артистом Джастином Бибером, актрисой Анджелиной Джоли, бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон, бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо и писателем Джеком Керуаком.
Их всех связывает один канадский предок, житель Квебека Луи Буше де Гранпре, живший во второй половине XVII века.
Родство понтифика с Мадонной кажется ироничным. Певица известна своими сложными отношениями с католической церковью. Представители Ватикана неоднократно критиковали певицу, а она отвечала провокационными выходками.
Например, в 2022 году она писала в твиттере покойному папе Франциску: «Надеюсь, мы встретимся однажды, чтобы обсудить важные вопросы… Меня отлучали трижды, и это несправедливо».
В 2015 году артистка посвятила ему песню на концерте и пошутила: «Папа меня преследует. Либо он ненастоящий, либо тайно в меня влюблен».
«Мне нравится новый папа. Он выглядит очень открытым. Меня трижды отлучали от католической церкви, это лишний раз доказывает, насколько они все от меня без ума. Раз уж попси-вопси направляется сюда, я хочу посвятить ему эту песню, потому что это песня о любви… Я уверена, что любовь заставляет мир вращаться», — говорила тогда Мадонна.
Певица также однажды сравнила себя с понтификом: «Вряд ли между мной и папой есть такая уж большая разница. В конце концов, мы оба носим платья».