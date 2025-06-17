«Перекресток воронов» Анджея Сапковского выйдет в России 30 сентября

Новая книга Анджея Сапковского о Ведьмаке «Перекресток воронов» выйдет в России 30 сентября. Об этом сообщили в издательстве «АСТ».
Изначально читатели должны были получить новый том в апреле. Однако, как говорят в компании, релиз пришлось перенести на осень «по настоятельной просьбе автора».
«Таким образом, в России „Перекресток воронов“ появится одновременно с англоязычным релизом. Как только станет доступен предзаказ, мы обязательно сообщим об этом на нашем сайте и в социальных сетях», — отметили представители издательства.
Кроме печатной версии, «Перекресток воронов» будет доступен в электронном и аудиоформате, добавили они. Известно, что над официальным переводом работал Вадим Кумок, который адаптировал предыдущую часть цикла.
В то же время загадкой остается новая обложка издания. Первая версия вызвала шквал критики поклонников писателя. Они заметили на изображении смазанное лицо Геральта, следы вотермарок фотохостинга Shutterstock и размытие амулета Геральта в промежуточных версиях.
Из‑за негодования в сети «АСТ» пообещало «доработать детали обложки». Там подчеркнули, что над изданием работал штатный художник, ранее приложивший руку к сериям «Мастера фантазии», «Легенды хоррора» и «Мастера ужасов».