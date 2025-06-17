Вешать туалетную бумагу листом к стене гигиеничнее, чем к себе, считает профессор микробиологии

Вешать туалетную бумагу листом к стене гигиеничнее, чем к себе. Так считает профессор клинической микробиологии британского университета Лестера Примроуз Фристаун, об этом она рассказала Daily Mail.
По ее словам, таким образом уменьшается вероятность загрязнения всего рулона целиком. Ученая объяснила, что в положении «к себе» пользователю часто нужны две руки: одна удерживает рулон, чтобы он не крутился, а другая отрывает лист. Метод «от себя» позволяет «прижать листы к стене туалета» и оторвать их одной рукой, «не касаясь внешней стороны рулона». Это снижает риск переноса бактерий с рук на бумагу и обратно.
Использование двух рук увеличивает шанс распространения микробов, добавила профессор: «Если фекалии пропитали бумагу и попали на руку при первом вытирании, эта рука может загрязнить все, к чему прикоснется, включая новую порцию бумаги или другую руку». Это особенно важно, так как руки к моменту использования бумаги уже касались множества микробных поверхностей — от ручки двери до сиденья унитаза.
Женщины больше рискуют получить инфекцию из‑за возможного переноса микробов из паховой области в генитальную, отметила Фристаун и указала на опасность общественных туалетов. Она также подчеркнула важность мытья рук после посещения туалета, а также воздержания от употребления пищи или напитков и использования телефона в процессе.
Однако не все ученые согласны. Доктор Кристиан Моро из Университета Бонда (Австралия) считает, что метод «снизу» увеличивает риск «прикосновения к стене при поиске бумаги, оставляя на ней микробы для следующего посетителя». Также исследования показывают, что 70% людей предпочитают положение «к себе», и только 30% — «к стене».