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Вешать туалетную бумагу листом к стене гигиеничнее, чем к себе, считает профессор микробиологии

Фото: Erik Mclean/Unsplash

Вешать туалетную бумагу листом к стене гигиеничнее, чем к себе. Так считает профессор клинической микробиологии британского университета Лестера Примроуз Фристаун, об этом она рассказала Daily Mail.

По ее словам, таким образом уменьшается вероятность загрязнения всего рулона целиком. Ученая объяснила, что в положении «к себе» пользователю часто нужны две руки: одна удерживает рулон, чтобы он не крутился, а другая отрывает лист. Метод «от себя» позволяет «прижать листы к стене туалета» и оторвать их одной рукой, «не касаясь внешней стороны рулона». Это снижает риск переноса бактерий с рук на бумагу и обратно.

Использование двух рук увеличивает шанс распространения микробов, добавила профессор: «Если фекалии пропитали бумагу и попали на руку при первом вытирании, эта рука может загрязнить все, к чему прикоснется, включая новую порцию бумаги или другую руку». Это особенно важно, так как руки к моменту использования бумаги уже касались множества микробных поверхностей — от ручки двери до сиденья унитаза.

Женщины больше рискуют получить инфекцию из‑за возможного переноса микробов из паховой области в генитальную, отметила Фристаун и указала на опасность общественных туалетов. Она также подчеркнула важность мытья рук после посещения туалета, а также воздержания от употребления пищи или напитков и использования телефона в процессе.

Однако не все ученые согласны. Доктор Кристиан Моро из Университета Бонда (Австралия) считает, что метод «снизу» увеличивает риск «прикосновения к стене при поиске бумаги, оставляя на ней микробы для следующего посетителя». Также исследования показывают, что 70% людей предпочитают положение «к себе», и только 30% — «к стене».

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