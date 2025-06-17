Вешать туалетную бумагу листом к стене гигиеничнее, чем к себе, считает профессор микробиологии

По ее словам, таким образом уменьшается вероятность загрязнения всего рулона целиком. Ученая объяснила, что в положении «к себе» пользователю часто нужны две руки: одна удерживает рулон, чтобы он не крутился, а другая отрывает лист. Метод «от себя» позволяет «прижать листы к стене туалета» и оторвать их одной рукой, «не касаясь внешней стороны рулона». Это снижает риск переноса бактерий с рук на бумагу и обратно.