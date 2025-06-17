Льюис Хэмилтон задавил сурка во время гонки «Формулы-1»: «Это ужасно»

Столкновение с грызуном на 12-м круге привело к повреждению днища машины Хэмилтона. Техники «Феррари» подсчитали, что из‑за пробоины в полу с правой стороны и отсутствия аэродинамических элементов чемпион терял около полусекунды на каждом круге до финиша и поэтому в итоге занял шестое место. «Я рад, что смог просто закончить гонку», — подчеркнул гонщик и заметил, что на протяжении всего дня ему было сложно контролировать скорость болида.