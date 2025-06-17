Льюис Хэмилтон задавил сурка во время гонки «Формулы-1»: «Это ужасно»

Гонщик «Формулы-1» Люьис Хэмилтон задавил сурка по время Гран-при Канады. О происшествии он рассказал Би-би-си.
«Я не видел, как это произошло, но слышал, что сбил сурка, и от этого очень печально. Я люблю животных и сильно переживаю из‑за случившегося. Это ужасно. Со мной здесь такого раньше не случалось», — отметил Хэмилтон.
Спортсмен увлекся веганством, избегает животного мяса и любит домашних животных. По его словам, до инцидента заезд складывался довольно удачно. «Это очень неприятная ситуация. Я лишь надеюсь, что он не мучался», — сказал британец.
Столкновение с грызуном на 12-м круге привело к повреждению днища машины Хэмилтона. Техники «Феррари» подсчитали, что из‑за пробоины в полу с правой стороны и отсутствия аэродинамических элементов чемпион терял около полусекунды на каждом круге до финиша и поэтому в итоге занял шестое место. «Я рад, что смог просто закончить гонку», — подчеркнул гонщик и заметил, что на протяжении всего дня ему было сложно контролировать скорость болида.
Как обращает внимание Би-би-си, сурки — обычное явление вокруг трассы в Монреале, популяция этих животных в окрестностях города значительно выросла в последние годы. CBC ранее сообщала, что в целом по провинции Квебек сурки все чаще селятся в городских районах. Инциденты с ними не раз происходили на трассе имени Жиля Вильнева, где проходит Гран-при Канады.