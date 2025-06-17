Звезда «Грейс и Фрэнки» Итан Эмбри завалил прослушивание в фильм «Крик», но получил роль в «Крике-7»

Кодзима переписал часть сюжета Death Stranding 2: «Если это нравится всем — значит, это мейнстрим»
Джош Дюамель берет под опеку сына криминального авторитета в трейлере «Лондон на проводе»
Карла Гуджино присоединится к сиквелу «Однажды в… Голливуде» Дэвида Финчера
Звезда ситкома «Лиззи Магуайр» рассказал, почему продолжение шоу отменили
Джейми Александер снимется с Полом Уолтером Хаузером в комедийном триллере «Самые лучшие люди»
Умер миллиардер Леонард Лаудер, сын Эсте Лаудер
Джейк Джилленхол может сыграть кардиохирурга в фильме «Сode Black»
Вышел новый тизер-трейлер «Мира Юрского периода: Возрождение»
Netflix показал тизер мини-сериала «Untamed» c Эриком Баной и Сэмом Ниллом
Прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости может вызвать слабоумие
Российские туристы не стали прерывать отпуска в Израиле и Иране
Каждый третий мужчина в России не плакал более 10 лет
BritBox выпустит сериал о Томми и Таппенс — героях романов Агаты Кристи
В Дагестане нашли древнее поселение возрастом почти 7000 лет
Минтруд впервые представил рейтинг вузов по трудоустройству и зарплате выпускников
Дакота Джонсон впервые за 15 лет актерства воспользовалась услугами координатора интимных сцен
Глава «Почты России» назвал чересчур высокими зарплаты курьеров
Гленн Клоуз и Билли Портер снимутся в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Основательницы московского бренда одежды Mellow объявили о его закрытии
Дети Пи Дидди поздравили его с Днем отца
Аль Пачино стал первой кинозвездой, которая встретилась с новым папой римским
Лиам Нисон спасает полицейский отряд в трейлере «Голого пистолета» — перезапуска культовой комедии
Про серийного убийцу Эда Гейна снимают документалку
Сериал «Медленные лошади» продлили на седьмой сезон
В России появится фонд помощи наркозависимым имени Паши Техника
Уилл Смит отказался от роли в «Начале» Кристофера Нолана, потому что не понял его идеи
Китайский заповедник ищет на работу танцующих «дикарей», которые будут мурлыкать перед туристами
В России стали чаще нанимать на работу по знакомству

Звезда «Грейс и Фрэнки» Итан Эмбри завалил прослушивание в фильм «Крик», но получил роль в «Крике-7»

Фото: ethanembry

Американский актер Итан Эмбри, известный по сериалам «Грейс и Фрэнки» и «Однажды в сказке», получил роль в слэшере «Крик-7» — и признался в разговоре с Bloody Disfusting, что мечтал об этом 30 лет.

Артист признался, что проходил прослушивание в самый первый фильм франшизы. Оно, по словам Эмбри, прошло неудачно.

Видео: BDisgusting/X

«Не помню, это были пробы на роль Кеннеди или Лилларда. Одного из них. Но я помню, что не получил хорошего фидбека от мистера Крейвена», — отметил актер.

Какую роль Эмбри исполнит в седьмой части серии, не раскрывается. Известно, что Мэттью Лиллард вернется во франшизу в роли Стю Мейчера. Увидят ли зрители Джейми Кеннеди в образе Рэнди Микса, неясно.

Сценарий нового фильма написали Джеймс Вандербильт и Гай Басик. В проекте примут участие Скотт Фоли, Дэвид Аркетт, Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Мейсон Гудинг, Жасмин Савой Браун, Изабэль Мэй, Джоэл Макхейл, Анна Кэмп, Эйса Джерманн, Марк Консуэлос, Мишель Рэндольф, Маккенна Грейс, Селеста О’Коннор, Сэм Рехнер и Джимми Татро.

Премьера «Крика-7» запланирована на 27 февраля 2026 года. Изначально «Крик-7» должен был снимать Кристофер Лэндон, но он покинул команду проекта, после того как от участия в нем отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии — Мелиссу Барреру — из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами