Звезда «Грейс и Фрэнки» Итан Эмбри завалил прослушивание в фильм «Крик», но получил роль в «Крике-7»

Американский актер Итан Эмбри, известный по сериалам «Грейс и Фрэнки» и «Однажды в сказке», получил роль в слэшере «Крик-7» — и признался в разговоре с Bloody Disfusting, что мечтал об этом 30 лет.
Артист признался, что проходил прослушивание в самый первый фильм франшизы. Оно, по словам Эмбри, прошло неудачно.
«Не помню, это были пробы на роль Кеннеди или Лилларда. Одного из них. Но я помню, что не получил хорошего фидбека от мистера Крейвена», — отметил актер.
Какую роль Эмбри исполнит в седьмой части серии, не раскрывается. Известно, что Мэттью Лиллард вернется во франшизу в роли Стю Мейчера. Увидят ли зрители Джейми Кеннеди в образе Рэнди Микса, неясно.
Сценарий нового фильма написали Джеймс Вандербильт и Гай Басик. В проекте примут участие Скотт Фоли, Дэвид Аркетт, Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Мейсон Гудинг, Жасмин Савой Браун, Изабэль Мэй, Джоэл Макхейл, Анна Кэмп, Эйса Джерманн, Марк Консуэлос, Мишель Рэндольф, Маккенна Грейс, Селеста О’Коннор, Сэм Рехнер и Джимми Татро.
Премьера «Крика-7» запланирована на 27 февраля 2026 года. Изначально «Крик-7» должен был снимать Кристофер Лэндон, но он покинул команду проекта, после того как от участия в нем отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии — Мелиссу Барреру — из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.