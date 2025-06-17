Звезда «Грейс и Фрэнки» Итан Эмбри завалил прослушивание в фильм «Крик», но получил роль в «Крике-7»

Премьера «Крика-7» запланирована на 27 февраля 2026 года. Изначально «Крик-7» должен был снимать Кристофер Лэндон, но он покинул команду проекта, после того как от участия в нем отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии — Мелиссу Барреру — из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.