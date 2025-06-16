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Джош Дюамель берет под опеку сына криминального авторитета в трейлере «Лондон на проводе»

Фото: Mannequin Films

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Лондон на проводе» («London Calling»). Он выйдет в российский кинопрокат 18 сентября.

Боевик расскажет о наемном убийце Томми Уорд, который бежал из Великобритании после того, как его работа пошла не по плану. Чтобы увидеть своего сына, мужчине приходится согласиться на необычную сделку.

Знакомый из криминальных кругов обещает устроить ему поездку в Лондон, но за это Томми необходимо взять шефство над сыном преступного босса — и научить его всему, что он знает сам.

Роли в боевике исполнили Джош Дюамель («Трансформеры»), Рик Хоффман («Форс-мажоры»), Эйдан Гиллен («Игра престолов») и Джереми Рэй Тейлор («Оно»). Режиссером картины стал Аллан Ангар («Бандит»), он же написал сценарий вместе с Левином Менексе и Куинн Вулф.

Продюсерами ленты стали Джулия Сандберг Хенссон, Делон Бейкер, Кайл Эмброуз, Райан Уинтерстерн, Унгар, Натан Клингер. Исполнительными продюсерами выступили Дюамель, Берри Мейровитц, Джефф Сакман, Ларри Гринберг, Арианна Фрейзер, Дельфин Перрье, Хенри Уинтерстерн, Сэм Слейтер, Джошуа Харрис, Джатин Десаи, Грег Фридман и Келли Кайе.

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