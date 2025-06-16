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Карла Гуджино присоединится к сиквелу «Однажды в… Голливуде» Дэвида Финчера

Кадр: Netflix

Американская актриса Карла Гуджино, известная по сериалу «Призрак дома на холме» и фильму «Разлом Сан-Андреас», снимется в сиквеле «Однажды в… Голливуде». Об этом написал Deadline.

Фильм под названием «Приключения Клиффа Бута» снимет Дэвид Финчер по сценарию Квентина Тарантино. В актерский состав войдут Брэд Питт, Яхья Абдул-Матин («Матрица: Воскрешение», «Мы»), Элизабет Дебики и Скотт Каан («Одиннадцать друзей Оушена»).

Съемки картины начнутся в июле в Калифорнии. Будущая лента выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

Сюжет проекта держится в секрете. В его центре окажется Клифф Бут, бывший каскадер и дублер актера Рика Далтона. Действие фильма развернется после событий оригинальной картины.

Сценарий сиквела написал Квентин Тарантино, постановщик «Однажды в… Голливуде». Он решил не снимать проект самостоятельно, но доверил его Финчеру по рекомендации Питта.

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