Звезда «Анатомии страсти» и «Эйфории» Эрик Дейн не может двигать правой рукой из‑за бокового амиотрофического склероза. Об этом актер рассказал в интервью «Доброе утро, Америка».
«У меня функционирует одна рука. <…> Моя левая сторона работает. Правая сторона, которая у меня ведущая, полностью перестала работать. Моя левая рука сдает. Кажется, через пару месяцев я потеряю и ее. <…> Я беспокоюсь о ногах», — поделился артист.
Впервые он заметил симптомы около года назад. «Я начал испытывать некоторую слабость в правой руке. Я не придал этому значения, подумал, может, слишком много печатал, и рука устала», — вспомнил Дейн.
Через несколько недель ситуация ухудшилась. «Я пошел к специалисту по кистям, тот направил меня к своему коллеге. Затем я обратился к неврологу, а тот тоже послал меня к другому неврологу, потому что мой случай был выше его компетенции», — продолжил актер.
После девяти месяцев обследований ему поставили диагноз. «Я никогда не забуду эти три буквы [БАС]. Это первое, о чем я вспоминаю по утрам», — признался мужчина.
Несмотря на паралич, Дейн не намерен сдаваться: «Я не думаю, что это конец моей истории. У меня даже нет мысли о том, чтобы сдаваться. Я борюсь изо всех сил. Однако многое зависит не от меня».
В то же время звезда «Эйфории» зол из‑за вероятности потерять контакт со своими дочерьми. Актер воспитывает двух девочек, 13 и 15 лет, и переживает, что они потеряют отца так же, как он своего в 7 лет.
БАС — это прогрессирующее заболевание нервной системы, поражающее нервные клетки спинного и головного мозга и ведущее к потере мышечного контроля. Лечения пока не существует. По информации Ассоциации мышечной дистрофии, пациенты обычно живут от трех до пяти лет после постановки диагноза, хотя некоторые живут десятилетиями.
О болезни Дейн рассказал в апреле этого года. Она не помешала ему принять участие в финальном сезоне «Эйфории», съемки которого начались в январе. В эфир HBO он должен выйти в 2026 году.