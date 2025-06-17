Через несколько недель ситуация ухудшилась. «Я пошел к специалисту по кистям, тот направил меня к своему коллеге. Затем я обратился к неврологу, а тот тоже послал меня к другому неврологу, потому что мой случай был выше его компетенции», — продолжил актер.