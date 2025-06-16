Звезда ситкома «Лиззи Магуайр» рассказал, почему продолжение шоу отменили

«Третий эпизод не был снят, но для него был сценарий. Лиззи [в нем] просыпается в постели Итана, в его футболке для водного поло. Появляется анимированная Лиззи, и у нее есть небольшой список, список дел. Итан в нем, и она его вычеркивает», — рассказал Гурвиц в тиктоке.