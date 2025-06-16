Звезда ситкома «Лиззи Магуайр» рассказал, почему продолжение шоу отменили

Американский актер Джейк Томас, известный по ситкому «Лиззи Магуайр», рассказал в интервью E!News, почему не состоялся сериал-продолжение и на каком этапе остановилась работа над ним.
Томас признался, что проекту помешало время. «Это было неудачное время для всего. Это было в самом начале ковида», — пояснил он. Ранее один из сценаристов шоу Джонатан Гурвиц поделился, что создатели шоу успели полностью снять два эпизода. Томас подтвердил это.
Действие в них, как сообщил Гурвиц, развернулось в Нью-Йорке, где живет героиня Хилари Дафф на рубеже своих 30 лет. В новом сериале Лиззи должна была узнать об измене парня-повара, после чего отправиться домой в Калифорнию, чтобы воссоединиться с семьей и своей анимированной версией.
«Третий эпизод не был снят, но для него был сценарий. Лиззи [в нем] просыпается в постели Итана, в его футболке для водного поло. Появляется анимированная Лиззи, и у нее есть небольшой список, список дел. Итан в нем, и она его вычеркивает», — рассказал Гурвиц в тиктоке.
Томас должен был вернуться в новом шоу вместе со своими экранными родителями — Холли Тодд и Робертом Кэррадайном. «Они всегда были для меня как тетя и дядя, когда я рос. Время от времени они пишут мне «Привет, как дела? Давно от тебя ничего не слышно», — поделился актер.
Он отметил в разговоре с People, что также периодически видится с Дафф. Звезды «Лиззи Магуайр» ходят на один фермерский рынок. Томас подчеркнул, что благодарен за то, что пережил съемки в сериале, который оказался столь популярным.
«Это просто сумасшествие, насколько «Лиззи Магуайр» вошла в культуру миллениалов, как нечто, на что мы ссылаемся и сегодня. Это сводит меня с ума, и я благодарен за это», — заявил артист. Он назвал отмену продолжения сериала «разочаровывающей» и признался, что «с нетерпением ждал, когда люди снова увидят героев».
Продолжение «Лиззи Магуайр» анонсировали на выставке Disney D23 Expo в 2019 году. Предполагалось, что шоу разработают для стримингового сервисе Disney+. Однако создатель оригинального сериала Терри Мински ушла из проекта в январе 2020 года.
Дафф вскоре за этим попросила Disney в соцсетях о переносе новой «Лиззи Магуайр» на стриминговую платформу Hulu. По словам актрисы, это позволило бы сделать шоу более взрослым, а ее персонажу действовать в большем соответствии с возрастом.
Через некоторое время проект отменили. Тем не менее и Томас, и Даф выразили оптимизм относительно возможного возобновления инициативы. В 2023 году Дафф говорила, что шоу «оправдало ее видение».
«Сложно сказать, вернутся ли к нему снова в будущем. Я все еще настроен очень оптимистично, просто потому что мы прошли путь от окончания оригинальной серии в фильме до перезагрузки, и между ними прошло около 17 лет», — сказал Томас.